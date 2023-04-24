Протягом дня окупанти обстріляли сім громад Сумщини, — ОВА

Російський снаряд, яким обстріляли Україну. Фото: Reuters

Упродовж дня, 24 квітня, росіяни обстріляли сім прикордонних громад Сумської області. Внаслідок ворожих атак є руйнування.

Про це розповіли в Сумській ОВА.

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"Протягом дня росіяни здійснили обстріли сім прикордонних громад — Есманської, Миропільської, Зноб-Новгородської, Білопільської, Шалигинської, Середино-Будської, Юнаківської", — йдеться у повідомленні.

Загалом зафіксовано 83 "прильоти" з мінометів та артилерії. На жаль, є руйнування.

Миропільська громада

Зафіксовано шість прильотів. Внаслідок одного з обстрілів території Миропільскої громади пошкоджено три приватні будинки та приватний магазин.

Есманська громада

В Есманській громаді був мінометний обстріл — один "прильот". Також росіяни били з артилерії — дев'ять прильотів. У результаті артобстрілу пошкоджено складське приміщення, пожежею пошкоджено житловий будинок.

Шалигинська громада

Ворог вдарив по території громади з артилерії — вісім "прильотів".

Білопільська громада

По території цієї громади росіяни здійснили 32 вибухи з мінометів.

Зноб-новогородська громада

У цій громаді було 15 "прильотів" з мінометів.

Юнаківська громада

На територію Юнаківської громади росіяни скинули три міни.

Середино-Будська громада

У цій громаді зафіксовано артобстріл — дев'ять "прильотів".

Нагадаємо, у Генштабі розповіли, скільки разів окупанти атакували Україну протягом доби 23 квітня. Загалом було здійснено майже 50 авіаційних ударів.