Протягом дня окупанти обстріляли сім громад Сумщини, — ОВА
Упродовж дня, 24 квітня, росіяни обстріляли сім прикордонних громад Сумської області. Внаслідок ворожих атак є руйнування.
Про це розповіли в Сумській ОВА.
Обстріли Сумщини
"Протягом дня росіяни здійснили обстріли сім прикордонних громад — Есманської, Миропільської, Зноб-Новгородської, Білопільської, Шалигинської, Середино-Будської, Юнаківської", — йдеться у повідомленні.
Загалом зафіксовано 83 "прильоти" з мінометів та артилерії. На жаль, є руйнування.
Миропільська громада
Зафіксовано шість прильотів. Внаслідок одного з обстрілів території Миропільскої громади пошкоджено три приватні будинки та приватний магазин.
Есманська громада
В Есманській громаді був мінометний обстріл — один "прильот". Також росіяни били з артилерії — дев'ять прильотів. У результаті артобстрілу пошкоджено складське приміщення, пожежею пошкоджено житловий будинок.
Шалигинська громада
Ворог вдарив по території громади з артилерії — вісім "прильотів".
Білопільська громада
По території цієї громади росіяни здійснили 32 вибухи з мінометів.
Зноб-новогородська громада
У цій громаді було 15 "прильотів" з мінометів.
Юнаківська громада
На територію Юнаківської громади росіяни скинули три міни.
Середино-Будська громада
У цій громаді зафіксовано артобстріл — дев'ять "прильотів".
Нагадаємо, у Генштабі розповіли, скільки разів окупанти атакували Україну протягом доби 23 квітня. Загалом було здійснено майже 50 авіаційних ударів.