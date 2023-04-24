Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Протягом дня окупанти обстріляли сім громад Сумщини, — ОВА arrow

Протягом дня окупанти обстріляли сім громад Сумщини, — ОВА

24 квітня 2023 22:08
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Протягом дня окупанти обстріляли сім громад Сумщини, — ОВА
Російський снаряд, яким обстріляли Україну. Фото: Reuters
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Упродовж дня, 24 квітня, росіяни обстріляли сім прикордонних громад Сумської області. Внаслідок ворожих атак є руйнування.

Про це розповіли в Сумській ОВА.

Читайте також:

Обстріли Сумщини

"Протягом дня росіяни здійснили обстріли сім прикордонних громад — Есманської, Миропільської, Зноб-Новгородської, Білопільської, Шалигинської, Середино-Будської, Юнаківської", — йдеться у повідомленні.

Загалом зафіксовано 83 "прильоти" з мінометів та артилерії. На жаль, є руйнування.

Миропільська громада

Зафіксовано шість прильотів. Внаслідок одного з обстрілів території Миропільскої громади пошкоджено три приватні будинки та приватний магазин.

Есманська громада

В Есманській громаді був мінометний обстріл — один "прильот". Також росіяни били з артилерії — дев'ять прильотів. У результаті артобстрілу пошкоджено складське приміщення, пожежею пошкоджено житловий будинок. 

Шалигинська громада

Ворог вдарив по території громади з артилерії — вісім "прильотів".

Білопільська громада

По території цієї громади росіяни здійснили 32 вибухи з мінометів.

Зноб-новогородська громада

У цій громаді було 15 "прильотів" з мінометів.

Юнаківська громада

На територію Юнаківської громади росіяни скинули три міни.

Середино-Будська громада

У цій громаді зафіксовано артобстріл — дев'ять "прильотів".

Нагадаємо, у Генштабі розповіли, скільки разів окупанти атакували Україну протягом доби 23 квітня. Загалом було здійснено майже 50 авіаційних ударів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

07:23 Буде дві категорії споживачів: як планують підвищувати тарифи на електрику

07:40 Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB