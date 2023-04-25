Командующий ОС Наев рассказал о ситуации в приграничных Сумской и Черниговской областях
Российские оккупанты не проводят атакующие операции на северном направлении, но регулярно обстреливают украинское пограничье. В то же время, на границе с Украиной россияне держат около 17 тысяч военнослужащих.
Об этом сообщает официальный телеграмм-канал Командования Объединенных Сил ВС Украины.
Обстрелы северных регионов
По словам Наева, ситуация на северном направлении контролируется.
Но в то же время российские оккупанты систематически обстреливают приграничные районы Сумской и Черниговской областей.
"Вражеские авиаудары наносятся преимущественно по военным объектам и инфраструктуре. Но, к сожалению, в результате этих ударов есть многочисленные случаи разрушения гражданских объектов и жертв среди местного населения", — подчеркнул командующий Объединенных сил.
Сколько оккупантов находится на границе с Украиной
По словам Сергея Наева, российское военное руководство держит на территориях Брянской и Курской областей подразделения общей численностью около 17 тысяч человек.
Также на территории Беларуси присутствует около 2800 российских военных.
"На белорусских военных аэродромах продолжают находиться самолеты и вертолеты воздушно-космических сил ВС РФ", — подчеркнул украинский генерал.
Напомним, что только в течение 24 апреля россияне обстреляли семь пограничных громад Сумской области.