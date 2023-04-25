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Командующий ОС Наев рассказал о ситуации в приграничных Сумской и Черниговской областях

25 апреля 2023 11:06
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Командующий ОС Наев рассказал о ситуации в приграничных Сумской и Черниговской областях
Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев. Фото: Фото: Telegram-канал "Новости КОС ВСУ"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Российские оккупанты не проводят атакующие операции на северном направлении, но регулярно обстреливают украинское пограничье. В то же время, на границе с Украиной россияне держат около 17 тысяч военнослужащих.

Об этом сообщает официальный телеграмм-канал Командования Объединенных Сил ВС Украины.

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По словам Наева, ситуация на северном направлении контролируется.

Но в то же время российские оккупанты систематически обстреливают приграничные районы Сумской и Черниговской областей.

"Вражеские авиаудары наносятся преимущественно по военным объектам и инфраструктуре. Но, к сожалению, в результате этих ударов есть многочисленные случаи разрушения гражданских объектов и жертв среди местного населения", подчеркнул командующий Объединенных сил.

Сколько оккупантов находится на границе с Украиной

По словам Сергея Наева, российское военное руководство держит на территориях Брянской и Курской областей подразделения общей численностью около 17 тысяч человек.

Также на территории Беларуси присутствует около 2800 российских военных.

"На белорусских военных аэродромах продолжают находиться самолеты и вертолеты воздушно-космических сил ВС РФ", — подчеркнул украинский генерал.

Напомним, что только в течение 24 апреля россияне обстреляли семь пограничных громад Сумской области.

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