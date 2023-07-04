Авіабомби JDAM-ER - командувач Повітряних сил показав фото

Авіабомби JDAM-ER. Фото: Paul Labbe / US Air Force

Українська армія вперше офіційно продемонструвала крилаті авіабомби JDAM-ER американського виробництва , встановлені на борту їхніх Повітряних сил. На знімках між двома JDAM можна бачити антирадарну ракету AGM-88 HARM.

Фотографії розмістив голова Військово-повітряних сил України Микола Олещук.

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"Наші воїни успішно використовують американське озброєння, щоб захистити український народ від повітряного терору Росії, наші пілоти щодня завдають ударів з повітря. Мені доповіли, що підписані 4 липня 2023 року бомби та ракети, надані американськими партнерами, вже досягли своєї мети", — каже військовий.

Авіабомби JDAM-ER. Фото: Микола Олещук

Joint Direct Attack Munition (JDAM) від Boeing — це бюджетний комплект управління для стандартних авіабомб, який перетворює звичайну ненаправлену бомбу на сучасну високоточну зброю.

Передбачається, що всі ці боєприпаси встановлені на винищувачі МіГ-29. На бомбах є напис із датою американського свята та подячне повідомлення від українських військових до своїх союзників за надану військову підтримку у боротьбі проти російської агресії.

Нагадаємо, що з нагоди Дня незалежності США в Міноборони подякували країні за "незмінну підтримку". Також розповіли про тактику американських реактивних систем HIMARS та показали їх у роботі.

Раніше ми повідомляли, скільки коштує один постріл із HIMARS. Загальна вартість однієї системи HIMARS за часи російсько-української війни зросла до 4 млн доларів США. Один постріл із шести ракет коштує близько 900 тисяч доларів.