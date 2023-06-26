Стало відомо, скільки коштує один постріл з HIMARS

Система залпового вогню M142 HIMARS. Фото: Вікіпедія

Загальна вартість однієї системи HIMARS за час російсько-української війни зросла до 4 млн доларів США. Один постріл із шести ракет коштує близько 900 тисяч доларів.

Про це йдеться у матеріалах на сайтах The Drive та bga-aeroweb.

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Загальна вартість

Станом на початок російсько-української війни, 2014 рік, вартість ракетної системи залпового вогню M142 HIMARS була 3,48 млн доларів США.

У цю вартість входили:

пускова установка — 2,95 млн доларів;

носій — 0,53 млн доларів.

На початок повномасштабного вторгнення вартість цієї системи суттєво збільшилася.

На кінець 2021 року загальний кошторис однієї системи РСЗО HIMARS оцінювався уже уже на рівні 4 млн доларів.

Ціна пострілу

Як відомо, ракетна система залпового вогню M142 використовує ракети M31 GMLRS.

На 2014 рік ціна однієї ракети становила близько 110 тисяч доларів.

До початку повномасштабної війни ціна ракети M31 GMLRS виросла до 150 тисяч доларів.

Тренувальні ракети M28A2 Reduced Range Practice Rockets, які використовуються для навчання військовослужбовців, коштували значно дешевше — близько 7000 доларів в 2014 році.

Важливим є той факт, що система HIMARS не здійснює одиночні постріли. Під час одного пуску вистрілюється відразу шість ракет.

Таким чином, вартість одного пострілу ракетної системи залпового вогню M142 HIMARS на теперішній час оцінюється орієнтовно в 900 тисяч доларів США.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE писали, скільки коштує один постріл із системи протиповітряної оборони Patriot.