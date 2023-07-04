Авиабомбы JDAM-ER - командующий Воздушных сил показал фото

Авиабомбы JDAM-ER. Фото: Paul Labbe / US Air Force

Украинская армия впервые официально продемонстрировала крылатые авиабомбы JDAM-ER американского производства, установленные на борту их Воздушных сил. На снимках между двумя JDAM можно видеть антирадарную ракету AGM-88 HARM.

Фотографии разместил глава Военно-воздушных сил Украины Николай Олещук.

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"Наши воины успешно используют американское вооружение, чтобы защитить украинский народ от воздушного террора России, наши пилоты ежедневно наносят удары с воздуха. Мне доложили, что подписанные 4 июля 2023 года бомбы и ракеты, предоставленные американскими партнерами, уже достигли своих целей", — говорит военный.

Авиабомбы JDAM-ER. Фото: Николай Олещук

Joint Direct Attack Munition (JDAM) от Boeing — это бюджетный комплект управления для стандартных авиабомб, который преобразует обычную ненаправленную бомбу в современное высокоточное оружие.

Предполагается, что все эти боеприпасы установлены на истребители MиГ-29. На бомбах имеется надпись с датой американского праздника и благодарственное сообщение от украинских военных к своим союзникам за оказанную военную поддержку в борьбе против российской агрессии.

Напомним, что по случаю Дня независимости США в Минобороны поблагодарили страну за "неизменную поддержку". Также рассказали о тактике американских реактивных систем HIMARS и показали их в работе.

Ранее мы сообщали, сколько стоит один выстрел из HIMARS. Общая стоимость одной системы HIMARS за время российско-украинской войны выросла до 4 млн долларов США. Один выстрел из шести ракет стоит около 900 тысяч долларов.