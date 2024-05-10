Командувач Сухопутних військ ЗСУ попередив, коли настане критична фаза війни

Олександр Павлюк. Фото: УНІАН

У найближчі два місяці настане критична фаза війни. Росія знає, що якщо Україна незабаром отримає достатньо зброї, ситуація може обернутися проти них. Українська армія потребує артилерії та бронетехніки.

Про це в інтерв'ю The Economist заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Читайте також:

Яка зброя найбільше необхідна Україні

За словами Олександра Павлюка, наразі окупанти кидають на фронт всю боєздатну техніку, яку мають, щоб випробувати виснажені й недостатньо забезпечені війська.

"Росія знає, що якщо ми отримаємо достатньо зброї протягом місяця або двох, ситуація може обернутися проти них", — наголосив Павлюк.

Він зауважив, що наразі основна нестача в артилерії й бронетехніці, а не в людях.

Також командувач Сухопутних військ ЗСУ заявив, що Росія продовжить зосереджувати увагу на Луганській і Донецькій областях, але від ідей захоплення Києва все ще не відмовилася.

"Армія Росії не може здійснювати масштабні дії одразу на кількох фронтах, тому зараз перевіряє стійкість наших ліній, перш ніж вибрати найбільш підходящий напрямок", — додав генерал.

Нагадаємо, російські окупанти у п'ятницю, 10 травня, почали наступальну операцію на Харківську область. Внаслідок цього ворог залишився без трьох одиниць військової техніки.

Приблизно о 5 ранку відбулася спроба прориву російськими військами лінії оборони під прикриттям бронетехніки. Однак, Збройні сили України надійно захищають позиції на Харківщині.

Також Президент Володимир Зеленський підтвердив інформацію про те, що російські окупанти розпочали нову хвилю наступу на Харківщині.