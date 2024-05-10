Командующий Сухопутными войсками ВСУ предупредил, когда наступит критическая фаза войны

Александр Павлюк. Фото: УНИАН

В ближайшие два месяца наступит критическая фаза войны. Россия знает, что если Украина в скором времени получит достаточно оружия, ситуация может обернуться против них. Украинская армия нуждается в артиллерии и бронетехнике.

Об этом в интервью The Economist заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк.

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По словам Александра Павлюка, сейчас оккупанты бросают на фронт всю боеспособную технику, которая у них есть, чтобы испытать истощенные и недостаточно обеспеченные войска.

"Россия знает, что если мы получим достаточно оружия в течение месяца или двух, ситуация может обернуться против них", — подчеркнул Павлюк.

Он отметил, что основной недостаток в артиллерии и бронетехнике, а не в людях.

Также командующий Сухопутными войсками ВСУ заявил, что Россия продолжит сосредоточивать внимание на Луганской и Донецкой областях, но от идей захвата Киева все еще не отказалась.

"Армия России не может совершать масштабные действия сразу на нескольких фронтах, поэтому сейчас проверяет устойчивость наших линий, прежде чем выбрать наиболее подходящее направление", — добавил генерал.

Напомним, российские оккупанты в пятницу, 10 мая, начали наступательную операцию на Харьковскую область. В результате враг остался без трех единиц военной техники.

Приблизительно в 5 утра произошла попытка прорыва российскими войсками линии обороны под прикрытием бронетехники. Однако Вооруженные силы Украины надежно защищают позиции в Харьковской области.

Также Президент Владимир Зеленский подтвердил информацию о том, что российские оккупанты начали новую волну наступления в Харьковской области.