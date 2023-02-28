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Командувачі Повітряних сил США та України обговорили можливу передачу літаків F-16

28 лютого 2023 14:02
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
Україна обговорила з США можливу передачу літаків F-16
Микола Олещук доповів американському колезі про важливість цих літаків для України
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук провів телефонну розмову з американським колегою генералом Джеймсом Хекером. Вони обговорили питання посилення протиповітряної оборони України.

Про це інформує пресслужба Міноборони України.

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Деталі

Зокрема, Микола Олещук поінформував Джеймса Хекера про поточну ситуацію на фронті та важливість посилення протиповітряної оборони України.

Окрім того, вони обговорили перспективні напрямки двостороннього співробітництва щодо постачання військової техніки, озброєння і боєприпасів у межах міжнародної технічної допомоги Україні. Серед тем були і американські винищувачі F-16.

"Подякував генералу Джеймсу Хекеру, керівництву та народу Сполучених Штатів Америки за послідовну підтримку нашої держави. Разом — до перемоги!", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна готова проводити в себе навчання для українських пілотів на винищувачах F-16.

Також ми писали, що Матеуш Моравецький заявив, що його країна готова передати Україні винищувачі. Проте Польща не піде на цей крок першою серед країн НАТО.

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