Україна обговорила з США можливу передачу літаків F-16

Микола Олещук доповів американському колезі про важливість цих літаків для України

Командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук провів телефонну розмову з американським колегою генералом Джеймсом Хекером. Вони обговорили питання посилення протиповітряної оборони України.

Про це інформує пресслужба Міноборони України.

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Зокрема, Микола Олещук поінформував Джеймса Хекера про поточну ситуацію на фронті та важливість посилення протиповітряної оборони України.

Окрім того, вони обговорили перспективні напрямки двостороннього співробітництва щодо постачання військової техніки, озброєння і боєприпасів у межах міжнародної технічної допомоги Україні. Серед тем були і американські винищувачі F-16.

"Подякував генералу Джеймсу Хекеру, керівництву та народу Сполучених Штатів Америки за послідовну підтримку нашої держави. Разом — до перемоги!", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна готова проводити в себе навчання для українських пілотів на винищувачах F-16.

Також ми писали, що Матеуш Моравецький заявив, що його країна готова передати Україні винищувачі. Проте Польща не піде на цей крок першою серед країн НАТО.