Украина обсудила с США возможную передачу самолетов F-16

Николай Олещук доложил американскому коллеге о важности этих самолетов для Украины

Командующий Воздушными Силами ВСУ Николай Олещук провел телефонный разговор с американским коллегой генералом Джеймсом Хекером. Они обсудили вопросы усиления противовоздушной обороны Украины.

Об этом информирует пресс-служба Минобороны Украины.

Подробности

В частности, Николай Олещук проинформировал Джеймса Хекера о текущей ситуации на фронте и важности усиления противовоздушной обороны Украины.

Кроме того, они обсудили перспективные направления двустороннего сотрудничества по поставке военной техники, вооружения и боеприпасов в рамках международной технической помощи Украине. Среди тем были и американские истребители F-16.

"Поблагодарил генерала Джеймса Хекера, руководства и народа Соединенных Штатов Америки за последовательную поддержку нашего государства. Вместе — к победе!", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна готова проводить у себя обучение для украинских пилотов на истребителях F-16.

Также мы писали, что Матеуш Моравецкий заявил, что его страна готова передать Украине истребители. Однако Польша не пойдет на этот шаг первой среди стран НАТО.