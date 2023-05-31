Комбата львівської ТрО звинуватили у підриві пікапа, який купили волонтери

Командир батальйону, якого звинувачують у підриві автомобіля. Фото: Military Media Center

На фронті стався інцидент із пікапом, який для воїнів 125-ої бригади ТрО придбали волонтери. Машина згоріла, як стверджується, від того, що її підірвав гранатою командир батальйону.

Про це повідомив військовий із 215-го батальйону 125-ої бригади ТрО Львова Віталій Карвацький у своєму Twitter-акаунті.

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Згоріла машина

Віталій Карвацький виклав відео пожежі, в якій згорів пікап, що використовували військові.

Поки ви там всією країною скидається на тачки для армії, мій єбанутий поплавлений комбат їх підриває гранатими - ібо нахуй їздити хлопцям.



Відос від хлопців з РВП. От така хуйня, малята. pic.twitter.com/GkoSh5GTmF — турист тактичний 🇺🇦 (@tacticalturist) May 29, 2023

На відео можна почути голоси, які стверджують, що автомобіль спалив, кинувши гранату, командир батальйону Андрій Селехман.

Причиною нібито було те, що бійці на цьому пікапі поїхали до міста Лимана за бензином для генераторів. Бензин військові купували за свої кошти.

Пізніше Карвацький уточнив, що військовослужбовці їздили до Лимана на відділення "Нової Пошти".

Вибачте, бо тільки зараз помітив що 2х хвилинне відео з поясненням обрізалося, тому ось його повна версія.



Ще раз всім дякую за підтримку та розголос. https://t.co/qPCc7ZkLO1 pic.twitter.com/jyq0lB0gJm — турист тактичний 🇺🇦 (@tacticalturist) May 29, 2023

Реакція командування

За словами військового, який виклав відео, його викликали до командира батальйону і вимагали вибачення, залякуючи кримінальною справою.

Командування 125-ої бригади ТрО на сторінці в Facebook коротко прокоментувало інцидент.

"В ЗМІ як доконаний факт констатується провина командира підрозділу та кваліфікуються його дії як незаконні", — наголосили у коментарі військові.

Разом з тим, у 125-ій бригаді визнали, що проводиться внутрішня перевірка причин, обставин та подій, які мали місце.

"Надається максимальне сприяння уповноваженим органам правопорядку для забезпечення об’єктивного та неупередженого розслідування", — йдеться у заяві.

Зовнішнє розслідування

Згодом боєць Віталій Карвацький написав, що до підрозділу завітали представники контррозвідки.

Також у ситуації розбираються управління бригади та представники управління Сил ТрО.

Нагадаємо, що у 190-го навчальному центрі офіцер побив солдата строкової служби.