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Комбата львівської ТрО звинуватили у підриві пікапа, який купили волонтери

31 травня 2023 09:49
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Комбата львівської ТрО звинуватили у підриві пікапа, який купили волонтери
Командир батальйону, якого звинувачують у підриві автомобіля. Фото: Military Media Center
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

На фронті стався інцидент із пікапом, який для воїнів 125-ої бригади ТрО придбали волонтери. Машина згоріла, як стверджується, від того, що її підірвав гранатою командир батальйону.

Про це повідомив військовий із 215-го батальйону 125-ої бригади ТрО Львова Віталій Карвацький у своєму Twitter-акаунті.

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Згоріла машина

Віталій Карвацький виклав відео пожежі, в якій згорів пікап, що використовували військові.

На відео можна почути голоси, які стверджують, що автомобіль спалив, кинувши гранату, командир батальйону Андрій Селехман.

Причиною нібито було те, що бійці на цьому пікапі поїхали до міста Лимана за бензином для генераторів. Бензин військові купували за свої кошти.

Пізніше Карвацький уточнив, що військовослужбовці їздили до Лимана на відділення "Нової Пошти".

Реакція командування

За словами військового, який виклав відео, його викликали до командира батальйону і вимагали вибачення, залякуючи кримінальною справою.

Командування 125-ої бригади ТрО на сторінці в Facebook коротко прокоментувало інцидент.

"В ЗМІ як доконаний факт констатується провина командира підрозділу та кваліфікуються його дії як незаконні", — наголосили у коментарі військові.

Разом з тим, у 125-ій бригаді визнали, що проводиться внутрішня перевірка причин, обставин та подій, які мали місце.

"Надається максимальне сприяння уповноваженим органам правопорядку для забезпечення об’єктивного та неупередженого розслідування", — йдеться у заяві.

Зовнішнє розслідування 

Згодом боєць Віталій Карвацький написав, що до підрозділу завітали представники контррозвідки.

Також у ситуації розбираються управління бригади та представники управління Сил ТрО.

Нагадаємо, що у 190-го навчальному центрі офіцер побив солдата строкової служби.

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