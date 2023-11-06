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Конфлікт між Зеленським і Залужним, вибори і готовність України до зими — прямий ефір Новини.LIVE

6 листопада 2023 17:11
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Конфлікт між Зеленським і Залужним, вибори і готовність України до зими — прямий ефір Новини.LIVE
Володимир Зеленський, Валерій Залужний, Вадим Карасьов, Лана шевчук. Фото: Новини.LIVE
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Політолог Вадим Карасьов разом з ведучою Ланою Шевчук обговорять загострення внутрішнього конфлікту між Залужним і Зеленським. Про це і не тільки 6 листопада у прямому ефірі студії Новини.LIVE.

Прямий ефір можна подивитися на каналі Новини.LIVE.

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Політолог Вадим Карасьов завітає на ефір програми Вечір.LIVE. Разом з ведучою Ланою Шевчук обговорять загострення внутрішнього конфлікту між Залужним і Зеленським. Також дослідять тенденції росту рейтингу Трампа та майбутні вибори у США.

Карасьов дасть свою оцінку майбутньої важкої зими. Разом з ведучою вони розглянули наслідки чергових ядерних випробувань Росії. Про це та не тільки дивіться у прямому ефірі онлайн на каналі Новини.LIVE.

Нагадаємо, Офіс президента Володимира Зеленського в суботу розкритикував головнокомандувача Збройними силами України Валерія Залужного за публічну заяву щодо глухого кута у війні з Росією. Це говорить про розкол між військовим і цивільним керівництвом України.

Також ми писали раніше, що за результатами опитувань, Президент Байден відстає від Дональда Трампа у виборах на пост президента наступного року. Джо Байден набирав менше голосів у 5 з 6 найважливіших штатів, саме вони вирішують по факту, хто ж стане президентом. 

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