Конфликт между Зеленским и Залужным, выборы и готовность Украины к зиме — прямой эфир Новини.LIVE

Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Вадим Карасев, Лана шевчук. Фото: Новини.LIVE

Политолог Вадим Карасев вместе с ведущей Ланой Шевчук обсудят обострение внутреннего конфликта между Залужным и Зеленским. Об этом и не только 6 ноября в прямом эфире студии Новини.LIVE.

Прямой эфир можно посмотреть на канале Новини.LIVE.

Читайте также:

О чем эфир

Политолог Вадим Карасев посетит эфир программы Вечер.LIVE. Вместе с ведущей Ланой Шевчук обсудят обострение внутреннего конфликта между Залужным и Зеленским. Также исследуют тенденции роста рейтинга Трампа и предстоящие выборы в США.

Карасев даст свою оценку предстоящей тяжелой зиме. Вместе с ведущей они рассмотрели последствия очередных ядерных испытаний России. Об этом не только смотрите в прямом эфире онлайн на канале Новини.LIVE.

Напомним, Офис президента Владимира Зеленского в субботу раскритиковал главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного за публичное заявление по поводу тупика в войне с Россией. Это говорит о расколе между военным и гражданским руководством Украины.

Также мы писали ранее, что по результатам опросов Президент Байден отстает от Дональда Трампа в выборах на пост президента в следующем году. Джо Байден набрал меньше голосов в 5 из 6 важнейших штатов, именно они решают по факту, кто станет президентом.