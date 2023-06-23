Контрнаступ — не серіал на Netflix: Подоляк розповів про ситуацію на фронті

Радник Андрія Єрмака Михайло Подоляк. Фото: пресслужба Офісу Президента

Українська армія наступає на багатьох ділянках фронту, формує поле бою. Але не варто сприймати контрнаступ ЗСУ як новий сезон серіалу чи голівудський фільм.

Про це радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк написав на своєму Twitter-акаунті.

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Війна — не серіал

Михайло Подоляк наголосив, що не варто сприймати контрнаступ Збройних сил України як голівудський блокбастер чи новий сезону серіалу на стрімінговій платформі Netflix.

"Не треба очікувати екшену та запасатися попкорном", — підкреслив радник голови Офісу Президента України.

Подоляк про контрнаступ ЗСУ

Що відбувається на фронті

Зараз, пояснив Михайло Подоляк, українська армія наступає на низці ділянок фронту.

Сили оборони України здійснюють формувальні операції, які мають підготувати поле бою.

Радник Андрія Єрмака наголосив на ключовому значенні часу, який мають отримати українські війська.

"Час, витрачений на переконання партнерів надати необхідну зброю, перетворюється на конкретні побудовані за цей період російські фортифікаційні споруди, глибоко вкопану лінію оборони, систему мінних полів", — пояснив Подоляк.

Нагадаємо, кілька днів тому Президент України Володимир Зеленський прокоментував перші два тижні контрнаступу Сил оборони України, наголосивши, що контрнаступальні дії розвиваються повільніше, ніж цього хотілося б.

Президент підкреслив, що не варто вимагати від військових перемоги тут і зараз.