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Контрнаступление — не сериал на Netflix: Подоляк рассказал о ситуации на фронте

23 июня 2023 14:37
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Контрнаступление — не сериал на Netflix: Подоляк рассказал о ситуации на фронте
Советник Андрея Ермака Михаил Подоляк. Фото: пресс-служба Офиса Президента
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Украинская армия наступает на многих участках фронта, формирует поле сражения. Но не стоит воспринимать контрнаступление ВСУ как новый сезон сериала или голливудский фильм.

Об этом советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк написал на своем Twitter-аккаунте.

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Михаил Подоляк подчеркнул, что не стоит воспринимать контрнаступление Вооруженных сил Украины как голливудский блокбастер или новый сезон сериала на стриминговой платформе Netflix.

"Не нужно ожидать экшена и запасаться попкорном", — подчеркнул советник главы Офиса Президента Украины.

Подоляк о контрнаступлении ВСУ
Подоляк о контрнаступлении ВСУ

Что происходит на фронте

Сейчас, объяснил Михаил Подоляк, украинская армия наступает на ряде участков фронта.

Силы обороны Украины совершают формовочные операции, которые должны подготовить поле боя.

Советник Андрея Ермака отметил ключевое значение времени, которое должны получить украинские войска.

"Время, затраченное на убеждение партнеров предоставить необходимое оружие, превращается в конкретные построенные за этот период российские фортификационные сооружения, глубоко вкопанную линию обороны, систему минных полей", — пояснил Подоляк.

Напомним, несколько дней назад Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал первые две недели контрнаступления Сил обороны Украины, отметив, что контрнаступательные действия развиваются медленнее, чем этого хотелось бы.

Президент подчеркнул, что не стоит требовать от военных побед здесь и сейчас.

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