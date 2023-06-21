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Зеленський прокоментував темпи контрнаступу ЗСУ

21 червня 2023 15:05
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Зеленський прокоментував темпи контрнаступу ЗСУ
Володимир Зеленський на зустрічі з військовими. Фото: пресслужба ОП
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Контрнаступ Сил оборони України триває повільніше, ніж цього хотілося б. Однією з причин є велика територія, замінована російськими окупантами.

Про це Президент України заявив у інтерв’ю виданню BBC.

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Темпи контрнаступу

Володимир Зеленський прокоментував перші два тижні контрнаступу Сил оборони України.

Він наголосив, що контрнаступальні дії розвиваються повільніше, ніж цього хотілося б.

Президент підкреслив, що не варто вимагати від військових перемоги тут і зараз.

"Деякі люди вважають, що це голлівудський фільм, і чекають результатів зараз. Це не так", — заявив Зеленський.

Проблеми ЗСУ

Глава держави пояснив, що контрнаступ просувається таким темпом, бо росіяни замінували близько 200 тисяч кв. кілометрів української території.

Але, підкреслив Володимир Зеленський, контрнаступ триватиме так, як це вважатиме за потрібне командування Сил оборони.

"Чого б дехто не хотів, у тому числі спроб тиску на нас, при всій повазі, ми будемо просуватися на полі бою тим шляхом, який вважаємо найкращим", — запевнив Президент України.

Нагадаємо, що українська армія продовжує активні дії на південних фронтах, саме у Мелітополі та Бердянську.

Отримавши відносний успіх на шляхах Новоданилівка — Роботине, Мала Токмачка — Вербове, та Вільне Поле — Макарівка, українські війська зміцнюються на досягнутих позиціях.

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