Контрнаступ ЗСУ має успіх як на півдні, так і на Донеччині, — ISW

Українські воїни на фронті. Фото: Facebook Генерального штабу ЗСУ

Сили оборони України під час контрнаступу мають успіхи як на сході, так і на півдні. Зокрема, в районах Кліщіївки, що поруч із Бахмутом, та Роботиного, що на південь від Оріхова.

Про це повідомляє у своєму традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту американський Інститут вивчення війни (ISW).

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Протягом 2 липня українські війська вели контрнаступ на шести ділянках фронту. На деяких з них Сили оборони України досягли певного успіху.

Так, йдеться про фланги навколо міста Бахмут, де, за словами:

речника Східного угруповання військ Сергія Череватого триває наступ;

одного із російських “воєнкорів”, ЗСУ мають успіх в районі Кліщіївки.

Крім того, геолокаційні кадри свідчать про те, що українські війська просунулися уперед в районі села Володимирівка, що в 12 кілометрах на південний схід від Вугледара.

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Відомий колаборат Володимир Рогов заявив, що українська армія має успіх і на південному фронті, зокрема, ЗСУ просунулися до позицій окупантів в районі села Роботине.

Там зараз точаться ближні бої.

Нагадаємо, що за контрнаступом Збройних сил України можна слідкувати онлайн за допомогою кількість онлайн-ресурсів.