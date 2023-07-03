Контрнаступ ЗСУ має успіх як на півдні, так і на Донеччині, — ISW
Сили оборони України під час контрнаступу мають успіхи як на сході, так і на півдні. Зокрема, в районах Кліщіївки, що поруч із Бахмутом, та Роботиного, що на південь від Оріхова.
Про це повідомляє у своєму традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту американський Інститут вивчення війни (ISW).
Донецька область
Протягом 2 липня українські війська вели контрнаступ на шести ділянках фронту. На деяких з них Сили оборони України досягли певного успіху.
Так, йдеться про фланги навколо міста Бахмут, де, за словами:
- речника Східного угруповання військ Сергія Череватого триває наступ;
- одного із російських “воєнкорів”, ЗСУ мають успіх в районі Кліщіївки.
Крім того, геолокаційні кадри свідчать про те, що українські війська просунулися уперед в районі села Володимирівка, що в 12 кілометрах на південний схід від Вугледара.
Запорізька область
Відомий колаборат Володимир Рогов заявив, що українська армія має успіх і на південному фронті, зокрема, ЗСУ просунулися до позицій окупантів в районі села Роботине.
Там зараз точаться ближні бої.
Нагадаємо, що за контрнаступом Збройних сил України можна слідкувати онлайн за допомогою кількість онлайн-ресурсів.