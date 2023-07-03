Контрнаступление ВСУ имеет успех как на юге, так и в Донецкой области, — ISW

Украинские воины на фронте. Фото: Facebook Генерального штаба ВСУ

Силы обороны Украины во время контрнаступления преуспевают как на востоке, так и на юге. В частности, в районах Клещеевки, что рядом с Бахмутом, и Роботиного, что к югу от Орехова.

Об этом сообщает в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта американский Институт изучения войны (ISW).

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В течение 2 июля украинские войска вели контрнаступление на шести участках фронта. На некоторых из них Силы обороны Украины добились определенного успеха.

Речь идет о флангах вокруг города Бахмут, где, по словам:

спикера Восточной группировки войск Сергея Череватого, продолжается наступление;

одного из российских военкоров, ВСУ имеют успех в районе Клищиевки.

Кроме того, геолокационные кадры свидетельствуют о том, что украинские войска продвинулись вперед в районе села Владимировка, что в 12 километрах юго-восточнее Угледара.

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Известный колаборат Владимир Рогов заявил, что украинская армия имеет успех и на южном фронте, в частности, ВСУ продвинулись к позициям оккупантов в районе села Роботино.

Там сейчас идут ближние бои.

Напомним, что за контрнаступлением Вооруженных сил Украины можно следить онлайн посредством нескольких онлайн-ресурсов.