Контрнаступление ВСУ имеет успех как на юге, так и в Донецкой области, — ISW
Силы обороны Украины во время контрнаступления преуспевают как на востоке, так и на юге. В частности, в районах Клещеевки, что рядом с Бахмутом, и Роботиного, что к югу от Орехова.
Об этом сообщает в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта американский Институт изучения войны (ISW).
Донецкая область
В течение 2 июля украинские войска вели контрнаступление на шести участках фронта. На некоторых из них Силы обороны Украины добились определенного успеха.
Речь идет о флангах вокруг города Бахмут, где, по словам:
- спикера Восточной группировки войск Сергея Череватого, продолжается наступление;
- одного из российских военкоров, ВСУ имеют успех в районе Клищиевки.
Кроме того, геолокационные кадры свидетельствуют о том, что украинские войска продвинулись вперед в районе села Владимировка, что в 12 километрах юго-восточнее Угледара.
Запорожская область
Известный колаборат Владимир Рогов заявил, что украинская армия имеет успех и на южном фронте, в частности, ВСУ продвинулись к позициям оккупантов в районе села Роботино.
Там сейчас идут ближние бои.
Напомним, что за контрнаступлением Вооруженных сил Украины можно следить онлайн посредством нескольких онлайн-ресурсов.