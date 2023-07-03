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Актуальні онлайн-карти бойових дій в Україні: стан фронту на 3 липня

3 липня 2023 05:30
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Онлайн карти бойових дій в Україні на 3 липня: DeepState, Liveuamap, ISW
Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

За важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати за допомогою онлайн-карт. Так, в режимі реального часу можна відстежувати усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони тимчасово окупованих територій.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на 3 липня.

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Онлайн-карти бойових дій в Україні на 3 липня: DeepState

Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось понад 28 бойових зіткнень.

На Бахмутському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в районах Міньківки та Богданівки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скриншот

На Авдіївському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в районі міста Авдіївка. Там же завдав авіаційного удару. Здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів. 

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скриншот

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар’їнка. У той же час, противник завдав авіаційних ударів в районах Котлярівки, Мар’їнки і Курахового та обстріляв з артилерії понад 10 населених пунктів. Серед них Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скриншот

Умовні позначки на мапі:

  • Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.
  • Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.
  • Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Онлайн-карти бойових дій в Україні на 3 липня: Liveuamap

На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки і Новолюбівки Луганської області та Сіверська на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське і Торське — Донецької.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: Скриншот

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Завдав авіаційних ударів в районах Зміївки та Антонівки. Здійснив артилерійські обстріли понад 40 населених пунктів.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: Скриншот

Умовні позначки на карті:

  • Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.
  • Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Онлайн-карти бойових дій в Україні на 3 липня: ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що українські війська провели контрнаступальні операції на шести ділянках фронту та досягли успіхів.

Російські та українські війська продовжували вести позиційні бої вздовж лінії фронту Куп’янськ — Сватове — Кремінна. Міністерство оборони Росії (МО) заявило, що частини російського Західного угруповання військ відбили дві українські атаки поблизу Новоселівського (16 км на північний захід від с. Сватове) в районі відповідальності 1-ї гвардійської танкової армії (Західний ВО).

Карта бойових дій від ISW. Фото: Скриншот

Російські та українські війська здійснили обмежені наземні атаки вздовж лінії Авдіївка — Донецьк. Український Генштаб повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Авдіївки та Мар’їнки.

Карта бойових дій від ISW. Фото: Скриншот

Українські сили продовжували контратаки на південь і південний захід від Оріхова на заході Запорізької області. Російські джерела стверджували, що українські сили атакували російські позиції поблизу Роботиного (13 км на південь від Оріхова) і захопили першу російську лінію оборони на захід від населеного пункту.

Карта бойових дій від ISW. Фото: Скриншот

Нагадаємо, західні країни повинні підготуватися до тривалої війни, яка триває в Україні. Тому нашу державу треба підтримувати й надалі. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Відомо, що очільники Європейського Союзу організували зустріч на дводенному саміті у Брюсселі, аби обговорити спробу "бунту" в Росії та довгострокові зобов’язання Заходу щодо зміцнення безпеки нашої держави.

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