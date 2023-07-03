Онлайн карти бойових дій в Україні на 3 липня: DeepState, Liveuamap, ISW

Актуальні онлайн-карти бойових дій в Україні: стан фронту на 3 липня
За важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати за допомогою онлайн-карт. Так, в режимі реального часу можна відстежувати усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони тимчасово окупованих територій.
Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на 3 липня.
Онлайн-карти бойових дій в Україні на 3 липня: DeepState
Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось понад 28 бойових зіткнень.
На Бахмутському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в районах Міньківки та Богданівки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів.
На Авдіївському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в районі міста Авдіївка. Там же завдав авіаційного удару. Здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів.
На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар’їнка. У той же час, противник завдав авіаційних ударів в районах Котлярівки, Мар’їнки і Курахового та обстріляв з артилерії понад 10 населених пунктів. Серед них Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.
Умовні позначки на мапі:
- Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.
- Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.
- Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.
Онлайн-карти бойових дій в Україні на 3 липня: Liveuamap
На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки і Новолюбівки Луганської області та Сіверська на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське і Торське — Донецької.
На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Завдав авіаційних ударів в районах Зміївки та Антонівки. Здійснив артилерійські обстріли понад 40 населених пунктів.
Умовні позначки на карті:
- Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.
- Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.
Онлайн-карти бойових дій в Україні на 3 липня: ISW
В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що українські війська провели контрнаступальні операції на шести ділянках фронту та досягли успіхів.
Російські та українські війська продовжували вести позиційні бої вздовж лінії фронту Куп’янськ — Сватове — Кремінна. Міністерство оборони Росії (МО) заявило, що частини російського Західного угруповання військ відбили дві українські атаки поблизу Новоселівського (16 км на північний захід від с. Сватове) в районі відповідальності 1-ї гвардійської танкової армії (Західний ВО).
Російські та українські війська здійснили обмежені наземні атаки вздовж лінії Авдіївка — Донецьк. Український Генштаб повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Авдіївки та Мар’їнки.
Українські сили продовжували контратаки на південь і південний захід від Оріхова на заході Запорізької області. Російські джерела стверджували, що українські сили атакували російські позиції поблизу Роботиного (13 км на південь від Оріхова) і захопили першу російську лінію оборони на захід від населеного пункту.
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