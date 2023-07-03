Онлайн карти бойових дій в Україні на 3 липня: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скриншот

За важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати за допомогою онлайн-карт. Так, в режимі реального часу можна відстежувати усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони тимчасово окупованих територій.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на 3 липня.

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Онлайн-карти бойових дій в Україні на 3 липня: DeepState

Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось понад 28 бойових зіткнень.

На Бахмутському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в районах Міньківки та Богданівки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скриншот

На Авдіївському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в районі міста Авдіївка. Там же завдав авіаційного удару. Здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скриншот

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар’їнка. У той же час, противник завдав авіаційних ударів в районах Котлярівки, Мар’їнки і Курахового та обстріляв з артилерії понад 10 населених пунктів. Серед них Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Онлайн-карти бойових дій в Україні на 3 липня: Liveuamap

На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки і Новолюбівки Луганської області та Сіверська на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське і Торське — Донецької.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: Скриншот

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Завдав авіаційних ударів в районах Зміївки та Антонівки. Здійснив артилерійські обстріли понад 40 населених пунктів.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: Скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Онлайн-карти бойових дій в Україні на 3 липня: ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що українські війська провели контрнаступальні операції на шести ділянках фронту та досягли успіхів.

Російські та українські війська продовжували вести позиційні бої вздовж лінії фронту Куп’янськ — Сватове — Кремінна. Міністерство оборони Росії (МО) заявило, що частини російського Західного угруповання військ відбили дві українські атаки поблизу Новоселівського (16 км на північний захід від с. Сватове) в районі відповідальності 1-ї гвардійської танкової армії (Західний ВО).

Карта бойових дій від ISW. Фото: Скриншот

Російські та українські війська здійснили обмежені наземні атаки вздовж лінії Авдіївка — Донецьк. Український Генштаб повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Авдіївки та Мар’їнки.

Карта бойових дій від ISW. Фото: Скриншот

Українські сили продовжували контратаки на південь і південний захід від Оріхова на заході Запорізької області. Російські джерела стверджували, що українські сили атакували російські позиції поблизу Роботиного (13 км на південь від Оріхова) і захопили першу російську лінію оборони на захід від населеного пункту.

Карта бойових дій від ISW. Фото: Скриншот

Нагадаємо, західні країни повинні підготуватися до тривалої війни, яка триває в Україні. Тому нашу державу треба підтримувати й надалі. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Відомо, що очільники Європейського Союзу організували зустріч на дводенному саміті у Брюсселі, аби обговорити спробу "бунту" в Росії та довгострокові зобов’язання Заходу щодо зміцнення безпеки нашої держави.