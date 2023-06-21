Контрнаступ ЗСУ: українські військові закріплюються на досягнутих рубежах на південному напрямку

Військовослужбовець ЗСУ тримає зброю в руках. Фото: Генштаб ЗСУ

Збройні сили України продовжують наступ. Так, українські бійці закріплюються на досягнутих рубежах на південному напрямку.

Про це повідомив представник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов.

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За словами представника Генштабу, українська оборона продовжує активні дії на південних фронтах, саме у Мелітополі та Бердянську.

"Отримавши відносний успіх на шляхах Новоданилівка — Роботине, Мала Токмачка — Вербове, та Вільне Поле — Макарівка, наші війська зміцнюються на досягнутих позиціях", – уточнив він.

Противник фокусується на оборонних діях, намагаючись протистояти просуванню українських сил та використовує свої резерви для відновлення втрачених позицій.

Ковальов також розповів, що українські оборонні сили продовжують протидіяти просуванню російських військових на східних кордонах країни.

"Особливо важкі бої відбуваються на Лиманському фронті в районі Ямполівки та Серебрянської лісництва Донецької області", — зазначив Ковальов і додав, що на шляху Білогорівка — Шипилівка проводилися активні дії.

Повідомлення Military Media Center. Фото: скріншот

Нагадаємо, що Міністерство оборони РФ змінило інформаційну політику щодо інформаційного висвітлення контрнаступу ЗСУ. При цьому 20 червня українські бійці провели наступ щонайменше на двох дільницях.

Крім того, на деяких напрямках фронту українські війська вдало просуваються, тож контрнаступна операція йде за планом. Проте слід зазначити, що вимірювати успіх контрнаступу не варто лише за населеними пунктами.