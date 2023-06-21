Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Контрнаступление ВСУ: украинские военные закрепляются на достигнутых рубежах на южном направлении arrow

Контрнаступление ВСУ: украинские военные закрепляются на достигнутых рубежах на южном направлении

21 июня 2023 09:13
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Контрнаступление ВСУ: украинские военные закрепляются на достигнутых рубежах на южном направлении
Военнослужащий ВСУ держит оружие в руках. Фото: Генштаб ВСУ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Вооруженные силы Украины продолжают наступление. Так, украинские бойцы закрепляются на достигнутых рубежах на южном направлении.

Об этом сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев.

Читайте также:

На каких рубежах ВСУ закрепляются

По словам представителя Генштаба, украинская оборона продолжает активные действия на южных фронтах, конкретно в Мелитополе и Бердянске.

"Получив относительный успех на путях Новоданиловка — Роботино, Малая Токмачка — Вербовое, и Свободное Поле — Макаровка, наши войска укрепляются на достигнутых позициях", — уточнил он.

Противник фокусируется на оборонительных действиях, пытаясь противостоять продвижению украинских сил и использует свои резервы для восстановления потерянных позиций.

Также Ковалев рассказал, что украинские оборонительные силы продолжают противодействовать продвижению российских военных на восточных границах страны.

"Особо трудные бои происходят на Лиманском фронте в районе Ямполевки и Серебрянского лесничества в Донецкой области", — указал Ковалев и добавил, что на пути Белогоровка Шипиловка проводились активные действия.

Контрнаступление
Сообщение Military Media Center. Фото: скриншот

Напомним, что Министерство обороны РФ изменило информационную политику в отношении информационного освещения контрнаступления ВСУ. При этом 20 июня  украинские бойцы провели наступление минимум на двух участках.

Кроме того, на некоторых направлениях фронта украинские войска удачно продвигаются, так что контрнаступательная операция идет по плану. Однако следует отметить, что измерять успех контрнаступления не стоит только по населенным пунктам.

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

Новость с видео

19:57 Почему снятых с военного учета не выпустят за границу: комментарий адвоката

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас