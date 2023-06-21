Контрнаступление ВСУ: украинские военные закрепляются на достигнутых рубежах на южном направлении

Военнослужащий ВСУ держит оружие в руках. Фото: Генштаб ВСУ

Вооруженные силы Украины продолжают наступление. Так, украинские бойцы закрепляются на достигнутых рубежах на южном направлении.

Об этом сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев.

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По словам представителя Генштаба, украинская оборона продолжает активные действия на южных фронтах, конкретно в Мелитополе и Бердянске.

"Получив относительный успех на путях Новоданиловка — Роботино, Малая Токмачка — Вербовое, и Свободное Поле — Макаровка, наши войска укрепляются на достигнутых позициях", — уточнил он.

Противник фокусируется на оборонительных действиях, пытаясь противостоять продвижению украинских сил и использует свои резервы для восстановления потерянных позиций.

Также Ковалев рассказал, что украинские оборонительные силы продолжают противодействовать продвижению российских военных на восточных границах страны.

"Особо трудные бои происходят на Лиманском фронте в районе Ямполевки и Серебрянского лесничества в Донецкой области", — указал Ковалев и добавил, что на пути Белогоровка — Шипиловка проводились активные действия.

Сообщение Military Media Center. Фото: скриншот

Напомним, что Министерство обороны РФ изменило информационную политику в отношении информационного освещения контрнаступления ВСУ. При этом 20 июня украинские бойцы провели наступление минимум на двух участках.

Кроме того, на некоторых направлениях фронта украинские войска удачно продвигаются, так что контрнаступательная операция идет по плану. Однако следует отметить, что измерять успех контрнаступления не стоит только по населенным пунктам.