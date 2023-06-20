Главный удар впереди: Маляр о динамике контрнаступления

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Фото: МВД Украины

На некоторых направлениях фронта украинские войска удачно продвигаются, так что контрнаступательная операция идет по плану. Однако следует отметить, что измерять успех контрнаступления не стоит только по населенным пунктам.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

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ВСУ двигаются вперед

Она отметила, что враг не будет просто сидеть и смотреть на то, как украинские военные освобождают свою землю.

"Враг минует поля, также есть информация, что в Запорожской области противник минует даже населенные пункты, где живут люди, не предупреждая их", — отметила Маляр.

По словам Маляр, ВСУ двигаются вперед "небольшими шагами, но очень уверенно".

"Некорректно оценивать результативность действий военных исключительно километрами или количеством уволенных населенных пунктов. Потому что критериев оценки очень много. Это целый комплекс оценивания и перед военными ставится множество задач", — заявила замминистра обороны.

Она также призвала отказаться от иллюзий относительно того, наступление будет скорым. Маляр добавила, что "главный удар еще впереди".

"Понятно, что людям хочется, чтобы это было как в кино – монтаж очень быстро, в 13.00 кино началось, через двадцать уже завершение и понятно, что произошло. Конечно, в жизни так не будет, и война — совсем другая ситуация. Мы Будем продвигаться постепенно, со сложностями, сталкиваясь с яростным сопротивлением врага", — отметила Маляр.

Напомним, Вооруженные силы Украины 18 июня продолжали проводить контрнаступательные действия на четырех участках фронта и получили некоторые территориальные успехи. Но украинские военные могут приостановить свое контрнаступление на фронте.

В издании The Wall Street Journal сообщили, что украинские силы "в основном приостановили продвижение в последние дни", ведь командование Украины пересматривает тактику.