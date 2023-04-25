Контрнаступ ЗСУ вже триває, а інформація Заходу не є ревалентною, — Михайло Самусь

Заступник директора Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння Михайло Самусь. Фото: Віталій Носач/РБК-Україна

Сьогодні, 25 квітня, вийшло інтерв'ю з заступником директора Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння Михайлом Самусем. Він заявив, що в західній пресі публікується стільки інформації, яка суперечить сама собі і не є ревалентною до реальної ситуації в Україні.

Про це інформує заступник директора Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння Михайло Самусь в інтерв'ю для РБК-Україна.

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Західна інформація суперечить сама собі

В інтерв'ю, яке вийшло сьогодні, 25 квітня, Михайло Самусь розповів про контрнаступ ЗСУ і західну інформацію, яка не показує реальність на фронті.

"Ну, по-перше, в західній пресі публікується стільки інформації, яка суперечить сама собі, суперечить інколи здоровому глузду і абсолютно не є релевантною стосовно реального розвитку ситуації. Я думаю, що не варто сприймати такі оцінки як, скажімо так, категоричні якісь фактори, які могли вплинути на нашу підготовку. А по-друге, я хотів би сказати, що контрнаступ чи інші військові операції — вони не можуть бути останнім шансом. Тому що сама по собі військова операція — це узгоджені за часом, місцем, завданнями певні дії певного рівня, певним ресурсом для виконання конкретних завдань. Окремі західні політики говорять такі фрази, навіть з посиланням на ці зливи, які є насправді спланованою і, скажімо так, класичною інформаційно-психологічною операцією російських спецслужб", — заявив Михайло Самусь.

Крім цього він додав, що буквально вчора чи сьогодні розкручується теза, що перші 24 години будуть вирішальними. Коли таке пишеться, зрозуміло, що люди не розбираються у військовій справі.

"Звісно ж, коли планується будь-яка військова операція, особливо такого рівня, чомусь журналісти думають, що українська армія буде воювати так, як російська армія, тобто доктринальними підходами Першої чи Другої світової війни", — зазначив Михайло Самусь.

За словами заступника директора Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння, західні партнери перед усім бояться розпаду Росії. Українська армія все-таки воює у 21 столітті, це мережево-центрична війна, використовуючи і інформаційно-психологічні операції, і кібероперації.

"Наші західні партнери або західна преса розглядають лише компонент сухопутний, що, звісно абсолютно невірно. Якщо хтось думає, що будуть перші 24 години, коли буде видно, що проводиться операція, я хочу сказати, що ці операції давно вже ведуться. Дії Сил спеціальних операцій є, розвідка працює, інформаційно-психологічні операції проводяться, кібероперації проводяться і так далі. Просто сучасна мережево-центрична операція, яка проводиться в усіх доменах, вона не виглядає так, як є у розумінні західної преси і західних політиків", — розповів чоловік.

Нагадаємо, що дослідники ISW заявили, що фінансист групи Вагнера Євген Пригожин розпочав інформаційну операцію з підриву довіри до російських державних приватних військових формувань. Пригожин відвідав позиції підрозділів "Поток" і "Олександра Невського".