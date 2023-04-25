Контрнаступление ВСУ уже продолжается, а информация Запада не является ревалентной, — Михаил Самусь

Заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь. Фото: Виталий Носач/РБК-Украина

Сегодня, 25 апреля, вышло интервью с заместителем директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаилом Самусем. Он заявил, что в западной печати публикуется столько информации, которая противоречит сама себе и не является ревалентной к реальной ситуации в Украине.

Об этом информирует заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь в интервью РБК-Украина.

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Западная информация противоречит сама себе

В интервью, вышедшем сегодня, 25 апреля, Михаил Самусь рассказал о контрнаступлении ВСУ и западной информации, не показывающей реальность на фронте.

"Ну, во-первых, в западной прессе публикуется столько информации, которая противоречит сама себе, противоречит иногда здравому смыслу и совершенно не релевантна относительно реального развития ситуации. Я думаю, что не стоит воспринимать такие оценки как, скажем так, категорические какие-то факторы. А во-вторых, я хотел бы сказать, что контрнаступление или другие военные операции — они не могут быть последним шансом, потому что сама по себе военная операция — это согласованные по времени, месту, задачам определенные действия определенного уровня, определенным ресурсом для выполнения конкретных задач. Отдельные западные политики говорят такие фразы, даже со ссылкой на эти ливни, которые на самом деле спланированы и, скажем так, классической информационно-психологической операцией российских спецслужб", — заявил Михаил Самусь.

Кроме этого он добавил, что буквально вчера или сегодня раскручивается тезис, что первые 24 часа будут решающими. Когда такое пишется, понятно, что люди не разбираются по военному делу.

"Конечно, когда планируется любая военная операция, особенно такого уровня, почему-то журналисты думают, что украинская армия будет воевать так, как российская армия, то есть доктринальными подходами Первой или Второй мировой войны", — отметил Михаил Самусь.

По словам заместителя директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения, западные партнеры прежде всего боятся распада России. Украинская армия всё-таки воюет в 21 веке, это сетево-центрическая война, используя и информационно-психологические операции, и кибероперации.

"Наши западные партнеры или западная пресса рассматривают лишь сухопутный компонент, что, конечно абсолютно неверно. Если кто-то думает, что будут первые 24 часа, когда будет видно, что проводится операция, я хочу сказать, что эти операции давно уже ведутся. Действия Сил специальных операций есть, разведка работает, информационно-психологические операции проводятся, кибероперации проводятся и так далее. Просто современная сетево-центрическая операция, которая проводится во всех доменах, она не выглядит так, как есть в понимании западной прессы и западных политиков", — рассказал мужчина.

Напомним, что исследователи ISW заявили, что финансист группы Вагнера Евгений Пригожин начал информационную операцию по подрыву доверия к российским государственным частным военным формированиям. Пригожин посетил позиции подразделений "Поток" и "Александра Невского".