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Люди Пригожина ведуть інформаційну боротьбу проти довіри до військових формувань РФ

25 квітня 2023 07:58
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Люди Пригожина ведуть інформаційну боротьбу проти довіри до військових формувань РФ
Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Фото: росЗМІ
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Дослідники ISW заявили, що фінансист групи Вагнера Євген Пригожин розпочав інформаційну операцію з підриву довіри до російських державних приватних військових формувань. Пригожин відвідав позиції підрозділів "Поток" і "Олександра Невського".

Про це інформує ISW.

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Поганий стан підрозділів РФ

24 квітня Пригожин охарактеризував підрозділи "Поток" і "Олександра Невського" як "мікро-ПВК" і різко розкритикував поганий стан цих підрозділів.

Повідомляється, що батальйон "Поток" є одним із трьох добровольчих загонів російської державної енергетичної компанії "Газпром" і є аналогом російського державного бойового резерву. Батальйон "Поток" підпорядковується ПВК "Редут" Міноборони Росії.

За словами Пригожина ці підрозділи мають прикривати фланги Вагнера, і запитав, як ці підрозділи можуть вести бойові дії, якщо у них немає належного забезпечення та озброєння. Пригожин також критикував загальне поширення таких ПВК, що, ймовірно, свідчить про те, що Пригожин розглядає ці нові структури як конкурента Вагнера.

Сили "Вагнера" поставили "Потоку" завдання захищати невизначені щойно захоплені позиції, щоб дати "Вагнеру" змогу перегрупуватися, але "Поток" залишив ці позиції та дозволив українським силам відбити цей район.

24 квітня передбачуваний особовий склад підрозділу "Поток" опублікував відеозвернення, в якому звинуватив керівництво "Газпрому" та ПВК "Редут" у тому, що вони не забезпечили "Поток" належним озброєнням і припасами, а також звинуватив "Вагнера" в тому, що він заборонив особовому складу "Потоку" залишати свої позиції.

Деякі військові експерти критикували підрозділ "Поток" за те, що він звинуватив керівництво, і натомість приписували їхні погані бойові результати їхньому статусу добровольців. Звіти військових експертів і Пригожина вказують на те, що ПВК "Вагнер" має владу над підприємствами, що належать Міноборони РФ.

Нагадаємо, що на думку політолога й публіциста Андрія Піонтковського, власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин зацікавлений в тому, щоб Росія програла в війні, яку розв'язала проти України. Це поведінка людини, що рветься до влади.

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