Контрнаступление ВСУ заставляет оккупантов передислоцировать свои силы в Запорожской области, — ISW

Украинский военный. Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки ВСУ значительно продвинулись в западной части Запорожской области и попали на северную окраину населенного пункта Работино. В результате чего армия РФ вынуждена переместить свои войска в этом районе, поэтому их защита, вероятно, станет слабше.

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

Читайте также:

Успехи ВСУ

"Украинские войска неделями осуществляли регулярные наземные атаки на Работино в рамках своих операций, направленных на деградацию обороны России. Способность украинских сил продвинуться к окрестностям Работино, на защиту которого российские войска потратили значительные усилия, время и ресурсы, остается значительной, даже если украинские успехи пока ограничены", — отмечается в сообщении.

По информации Института, украинские военные продвинулись и к Урожайному вдоль границы Донецко-Запорожской области.

Как говорят российские военные блоггеры, ВСУ 10 и 11 августа оттеснили российских оккупантов в населенный пункт.

Контрнаступление украинской армии

В свою очередь ВСУ продолжали наступать на Бахмутском, Бердянском и Мелитопольском направлениях.

"Украинские контрнаступательные операции заставляют российскую армию передислоцировать российские силы, обороняющиеся в западной Запорожской области, что указывает на то, что украинские усилия там могут значительно ухудшить российскую оборону", — добавляют в сообщении.

Перемещение российских сил

По словам российских блоггеров, подразделения 7-й гвардейской воздушно-десантной дивизии (ВДВ) РФ воюют под населенным пунктом Работино на западе Запорожской области.

Карта боевых действий. Источник: ISW

Кроме того, по словам так называемого главы Чечни Рамзана Кадырова, подразделения батальона "Восток Ахмат" тоже обороняются у Работиного.

Карта боевых действий. Источник: ISW

Передислокация в этот район таких подразделений свидетельствует о первом явном введении новых соединений РФ, поскольку с начала контрнаступления ВСУ, основными силами российской армии на этом направлении были:

части 42-й мотострелковой дивизии,

58-й общевойсковой армии (Южный военный округ) с элементами 22-й и 45-й отдельной гвардейской (Главное управление Генерального штаба России),

810-я бригада морской пехоты (ЧФ).

"Отсутствие российских оперативных резервов означает, что российскому командованию придется проводить дополнительные боковые передислокации, если они желают усилить отдельные участки фронта в будущем", — подытожили аналитики.

Напомним, еще один российский офицер сбежал в Литву. Он нелегально пересек границу и попросил о политическом убежище. Военнослужащий проходил службу в воинской части 59313-39 — это Объединенное стратегическое командование Восточного военного округа. В обыденное время эта часть дислоцируется в поселке Тейсин Хабаровского края.