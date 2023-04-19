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Експерт передбачив долю Чорноморського флоту Росії під час контрнаступу ЗСУ

19 квітня 2023 11:42
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст
Стало відомо, як діятиме ЧФ РФ під час деокупації Криму
Почесна варта моряків Чорноморського флоту РФ. Фото: РосЗМІ
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст

Російський Чорноморський флот у випадку контрнаступу Збройних Сил України з метою визволення Криму може змінити місце своєї дислокації. Зокрема, він перебазується до Новоросійська.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних Сил України, капітан І рангу Військово-морських Сил Владислав Селезньов.

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Владислав Селезньов
Владислав Селезньов. Фото: Новини.LIVE

"Що стосується передислокації Чорноморського флоту з Криму у випадку контрнаступу ЗСУ, очевидно, що так це і буде, так окупанти і діятимуть", — сказав Селезньов.

За його словами, вже зараз росіяни ховають свої кораблі поблизу Судака, Феодосії — чим подалі від дії протикорабельних комплексів "Нептун" і "Гарпун", які є на озброєнні української армії, оскільки розуміють про наявні наслідки атак.

Крім того, як зазначив Селезньов, з урахуванням того, що бойових кораблів у росіян в акваторії Чорного моря не так вже і багато, відповідно, краще сховатися і зберегти наявне.

"Зрозуміло, що акваторія Новоросійська не дозволяє тримати у достатній безпеці велику кількість бойових кораблів, але інших варіантів, крім як бути знищеними, в агресора немає", — висловив свою думку Селезньов.

Як почуває себе ЧФ РФ

За словами речниці оперативного командування "Південь" Наталії Гуменюк, Україна продовжує витискати російський флот з акваторії у Чорному морі.

"Робота українських військових у Чорному моря спрямована на те, аби повністю анулювати перебування російського флоту у ньому", — сказала Гуменюк.

Вона нагадала, що крейсер "Москва" переведений у підводне положення. Подальша робота українських військових спрямована на те, щоб панування російського флоту у Чорному морі було анульоване.

Нагадаємо, Секретар Ради нацбезпеки та оборони (РНБО) Олексій Данилов не виключає, що Росія може використати ситуацію з витоком даних Пентагону щодо контрнаступу ЗСУ. На його думку, РФ може "вкинути" в мережу фейкові документи, виставивши їх як частину "злитих" документів Пентагону.
 

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