Стало відомо, як діятиме ЧФ РФ під час деокупації Криму

Експерт передбачив долю Чорноморського флоту Росії під час контрнаступу ЗСУ
Російський Чорноморський флот у випадку контрнаступу Збройних Сил України з метою визволення Криму може змінити місце своєї дислокації. Зокрема, він перебазується до Новоросійська.
Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних Сил України, капітан І рангу Військово-морських Сил Владислав Селезньов.
"Що стосується передислокації Чорноморського флоту з Криму у випадку контрнаступу ЗСУ, очевидно, що так це і буде, так окупанти і діятимуть", — сказав Селезньов.
За його словами, вже зараз росіяни ховають свої кораблі поблизу Судака, Феодосії — чим подалі від дії протикорабельних комплексів "Нептун" і "Гарпун", які є на озброєнні української армії, оскільки розуміють про наявні наслідки атак.
Крім того, як зазначив Селезньов, з урахуванням того, що бойових кораблів у росіян в акваторії Чорного моря не так вже і багато, відповідно, краще сховатися і зберегти наявне.
"Зрозуміло, що акваторія Новоросійська не дозволяє тримати у достатній безпеці велику кількість бойових кораблів, але інших варіантів, крім як бути знищеними, в агресора немає", — висловив свою думку Селезньов.
Як почуває себе ЧФ РФ
За словами речниці оперативного командування "Південь" Наталії Гуменюк, Україна продовжує витискати російський флот з акваторії у Чорному морі.
"Робота українських військових у Чорному моря спрямована на те, аби повністю анулювати перебування російського флоту у ньому", — сказала Гуменюк.
Вона нагадала, що крейсер "Москва" переведений у підводне положення. Подальша робота українських військових спрямована на те, щоб панування російського флоту у Чорному морі було анульоване.
Нагадаємо, Секретар Ради нацбезпеки та оборони (РНБО) Олексій Данилов не виключає, що Росія може використати ситуацію з витоком даних Пентагону щодо контрнаступу ЗСУ. На його думку, РФ може "вкинути" в мережу фейкові документи, виставивши їх як частину "злитих" документів Пентагону.