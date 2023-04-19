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Контрнаступательные меры ВСУ уже ведутся, — Маляр

19 апреля 2023 16:35
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Контрнаступательные меры ВСУ уже ведутся, — Маляр
Заместитель министра обороны Анна Маляр. Фото: Униан
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Сегодня, 19 апреля, заместитель министра обороны Анна Маляр сделала заявление относительно контрнаступательных мер. Это огромный комплекс действий и мер.

Об этом сообщает заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона.

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"Контрнаступательные меры проходят уже сейчас", — заявила Анна Маляр

Также она сообщила, что не стоит сводить контрнаступление к конкретной наступательной операции, ведь он включает в себя целый комплекс уже начавшихся мер.

"Говорить узко о контрнаступлении — некорректно. Это огромный комплекс действий и мер, осуществляемых ВСУ", — сказала заместитель министра обороны.

Кроме этого она добавила, что активные штурмовые действия в Бахмуте, Марьинке на Авдеевском, Лиманском направлениях фронта тоже можно считать элементом контрнаступления.

Напомним, что российский Черноморский флот в случае контрнаступления Вооруженных Сил Украины с целью освобождения Крыма может сменить место своей дислокации. В частности, он перебазируется в Новороссийск.

Такое мнение высказал военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, капитан I ранга Военно-морских сил Владислав Селезнев.

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