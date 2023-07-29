Корупційні схеми в Міноборони: як крадуть гроші на закупівлі харчів для ЗСУ

Харчування ЗСУ. Фото: google

Компанії, які раніше постачали продукти харчування для ЗСУ за завищеними цінами, відтепер працюють під іншими вивісками. Така схема у них існує вже близько 30 років.

Про це повідомляє ТСН.

Читайте також:

Корупція на харчах для ЗСУ

Зокрема, експерт Юрій Ніколов навів приклад однієї з компаній під назвою "Актив компані". Раніше Міноборони уклало з нею контракт на суму близько 13 мільярдів, що спровокувало бурхливу реакцію у ЗМІ та суспільства.

"Я коли цю фірму дивився в "єКонтроль", відкрив засновників. Першим у цьому списку був чоловік, який працював в одеському військторгу — це держпідприємство Міністерства оборони. Пройшло кілька років, його змінила людина, яка кілька років до того працювала в житомирському військторгу. Змінюються люди з системи. Бізнесмени, які прийшли з самого Міноборони, всі знають один одного. Це своя людина, яка може знайти начпрода в конкретній військовій частині, домовитися з ним", — каже Ніколов.

Як пояснює експертка Тетяна Ніколаєнко, головними є пули компаній. Вони, зокрема, мають велику кількість юридичних осіб, які періодично змінюються, заходячу у прямі договори чи тендери.

За її словами, такі компанії раніше заробляли десятки мільярдів щороку. Натомість, за декілька місяців цього року було зекономлено 5 мільярдів.

"На початку року вони переглядали додатковими угодами ціни на низку продуктів. Якщо кілограм розчинної кави коштував 700 грн, його збивали до 500 грн. Якщо йшлося про пакетований чай — з 300 до 150 грн. Кава в стіках — це не осетр, це те, що солдат бере з собою в окоп, те, що закупається. І на цій каві різниця в 200 грн, яка збивається шляхом листування додатковою угодою", — каже Тетяна Ніколаєнко.

Передісторія

Взимку, на початку 2023 року, у Міноборони України стався "харчовий" скандал. У публічний простір потрапила інформація про те, що відомство здійснювало закупівлі продуктів для ЗСУ за завищеними цінами. Загальна сума контракту в оприлюднених копіях угод на постачання продовольства сягала 13 мільярдів гривень.

Після цього депутати Верховної Ради підтримали оприлюднення вартості закупівель для армії в електронній системі Prozorro. Законопроєкт №8381 про запровадження прозорості в оборонних закупівлях ухвалили у цілому.

Нагадаємо, у Києві викрили корупційну схему із закупівлею новорічної ялинки на вокзалі. Правоохоронці оголосили підозру посадовиці Укрзалізниці у зловживанні службовим становищем.