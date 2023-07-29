Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Корупційні схеми в Міноборони: як крадуть гроші на закупівлі харчів для ЗСУ arrow

Корупційні схеми в Міноборони: як крадуть гроші на закупівлі харчів для ЗСУ

29 липня 2023 20:41
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Корупційні схеми в Міноборони: як крадуть гроші на закупівлі харчів для ЗСУ
Харчування ЗСУ. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Компанії, які раніше постачали продукти харчування для ЗСУ за завищеними цінами, відтепер працюють під іншими вивісками. Така схема у них існує вже близько 30 років. 

Про це повідомляє ТСН

Читайте також:

Корупція на харчах для ЗСУ

Зокрема, експерт Юрій Ніколов навів приклад однієї з компаній під назвою "Актив компані". Раніше Міноборони уклало з нею контракт на суму близько 13 мільярдів, що спровокувало бурхливу реакцію у ЗМІ та суспільства. 

"Я коли цю фірму дивився в "єКонтроль", відкрив засновників. Першим у цьому списку був чоловік, який працював в одеському військторгу — це держпідприємство Міністерства оборони. Пройшло кілька років, його змінила людина, яка кілька років до того працювала в житомирському військторгу. Змінюються люди з системи. Бізнесмени, які прийшли з самого Міноборони, всі знають один одного. Це своя людина, яка може знайти начпрода в конкретній військовій частині, домовитися з ним", — каже Ніколов. 

Як пояснює експертка Тетяна Ніколаєнко, головними є пули компаній. Вони, зокрема, мають велику кількість юридичних осіб, які періодично змінюються, заходячу у прямі договори чи тендери. 

За її словами, такі компанії раніше заробляли десятки мільярдів щороку. Натомість, за декілька місяців цього року було зекономлено 5 мільярдів. 

"На початку року вони переглядали додатковими угодами ціни на низку продуктів. Якщо кілограм розчинної кави коштував 700 грн, його збивали до 500 грн. Якщо йшлося про пакетований чай — з 300 до 150 грн. Кава в стіках — це не осетр, це те, що солдат бере з собою в окоп, те, що закупається. І на цій каві різниця в 200 грн, яка збивається шляхом листування додатковою угодою", — каже Тетяна Ніколаєнко.

Передісторія

Взимку, на початку 2023 року, у Міноборони України стався "харчовий" скандал. У публічний простір потрапила інформація про те, що відомство здійснювало закупівлі продуктів для ЗСУ за завищеними цінами. Загальна сума контракту в оприлюднених копіях угод на постачання продовольства сягала 13 мільярдів гривень.

Після цього депутати Верховної Ради підтримали оприлюднення вартості закупівель для армії в електронній системі Prozorro. Законопроєкт №8381 про запровадження прозорості в оборонних закупівлях ухвалили у цілому.

Нагадаємо, у Києві викрили корупційну схему із закупівлею новорічної ялинки на вокзалі. Правоохоронці оголосили підозру посадовиці Укрзалізниці у зловживанні службовим становищем.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

None

"Це кров і піт": Ігнат про успішну роботу ППО і не тільки у великому інтервʼю

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз