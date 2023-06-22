Постачання харчів для ЗСУ: Міноборони укладає угоди за новою процедурою
Міністерство оборони України відтепер укладає угоди на постачання харчів для Збройних Сил України за новою процедурою. Зокрема, станом на 21 червня укладено перші три договори з компаніями-переможцями.
Про це йдеться на сайті Міністерства оборони України.
Угоди на постачання харчів для ЗСУ
Повідомляється, що всього вже визначено 19 переможців з 22. Ще по 16 переможцями конкурсу наразі здійснюється підготовка договорів для їх підписання.
Також У Міністерстві оборони України повідомляють, що по трьох процедурах відхилені всі учасники, бо їхні пропозиції не відповідали умовам.
По них оголошено повторні торги — ця інформація висвітлена в системі Prozorro (по двох процедурах кінцевий термін подачі документів 22.06.2023, по третьому — до 27.06.2023).
При цьому зазначається, що повторних процедурах закупівлі беруть участь всі бажаючі, а не лише діючі учасники.
Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що контрнаступ Сил оборони України триває повільніше, ніж цього хотілося б. Однією з причин є велика територія, замінована російськими окупантами.
Президент підкреслив, що не варто вимагати від військових перемоги тут і зараз.