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Постачання харчів для ЗСУ: Міноборони укладає угоди за новою процедурою

22 червня 2023 03:38
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Постачання харчів для ЗСУ: Міноборони укладає угоди за новою процедурою
Очільник Міноборони України Олексій Резніков. Фото: Facebook
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Міністерство оборони України відтепер укладає угоди на постачання харчів для Збройних Сил України за новою процедурою. Зокрема, станом на 21 червня укладено перші три договори з компаніями-переможцями.

Про це йдеться на сайті Міністерства оборони України

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Повідомляється, що всього вже визначено 19 переможців з 22. Ще по 16 переможцями конкурсу наразі здійснюється підготовка договорів для їх підписання.

Також У Міністерстві оборони України повідомляють, що по трьох процедурах відхилені всі учасники, бо їхні пропозиції не відповідали  умовам.

По них оголошено повторні торги — ця інформація висвітлена в системі Prozorro (по двох процедурах кінцевий термін подачі документів 22.06.2023, по третьому — до 27.06.2023).

При цьому зазначається, що повторних процедурах закупівлі беруть участь всі бажаючі, а не лише діючі учасники. 

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що контрнаступ Сил оборони України триває повільніше, ніж цього хотілося б. Однією з причин є велика територія, замінована російськими окупантами.

Президент підкреслив, що не варто вимагати від військових перемоги тут і зараз.

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