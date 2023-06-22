Постачання харчів для ЗСУ: Міноборони укладає угоди за новою процедурою

Очільник Міноборони України Олексій Резніков. Фото: Facebook

Міністерство оборони України відтепер укладає угоди на постачання харчів для Збройних Сил України за новою процедурою. Зокрема, станом на 21 червня укладено перші три договори з компаніями-переможцями.

Про це йдеться на сайті Міністерства оборони України.

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Повідомляється, що всього вже визначено 19 переможців з 22. Ще по 16 переможцями конкурсу наразі здійснюється підготовка договорів для їх підписання.

Також У Міністерстві оборони України повідомляють, що по трьох процедурах відхилені всі учасники, бо їхні пропозиції не відповідали умовам.

По них оголошено повторні торги — ця інформація висвітлена в системі Prozorro (по двох процедурах кінцевий термін подачі документів 22.06.2023, по третьому — до 27.06.2023).

При цьому зазначається, що повторних процедурах закупівлі беруть участь всі бажаючі, а не лише діючі учасники.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що контрнаступ Сил оборони України триває повільніше, ніж цього хотілося б. Однією з причин є велика територія, замінована російськими окупантами.

Президент підкреслив, що не варто вимагати від військових перемоги тут і зараз.