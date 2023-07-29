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Коррупционные схемы в Минобороны: как воруют деньги на закупке продовольствия для ВСУ

29 июля 2023 20:41
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Коррупционные схемы в Минобороны: как воруют деньги на закупке продовольствия для ВСУ
Питание ВСУ. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Компании, ранее поставлявшие продукты питания для ВСУ по завышенным ценам, теперь работают под другими вывесками. Такая схема у них существует уже около 30 лет.

Об этом сообщает ТСН.

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В частности, эксперт Юрий Николов привел пример одной из компаний под названием "Актив компани". Ранее Минобороны заключило с ней контракт на сумму около 13 миллиардов, что спровоцировало бурную реакцию в СМИ и общества.

"Я когда эту фирму смотрел в еКонтроль, открыл основателей. Первым в этом списке был мужчина, работавший в одесском воинторге — это госпредприятие Министерства обороны. Прошло несколько лет, его сменил человек, несколько лет до того работавший в житомирском воинторге. Меняются люди из системы. Пришедшие из самого Минобороны бизнесмены все знают друг друга. Это свой человек, который может найти начпрода в конкретной воинской части, договориться с ним", — говорит Николов.

Как объясняет эксперт Татьяна Николаенко, главными являются пулы компаний. Они, в частности, имеют большое количество юридических лиц, которые периодически меняются. А также входят в прямые договоры или тендеры.

По ее словам, такие компании раньше зарабатывали десятки миллиардов каждый год. В то время как за несколько месяцев этого года было сэкономлено 5 миллиардов.

"В начале года они пересматривали дополнительными соглашениями цены на ряд продуктов. Если килограмм растворимого кофе стоил 700 грн, его сбивали до 500 грн. Если речь шла о пакетированном чае — с 300 до 150 грн. Кофе в стиках — это не осетер, это то, что солдат берет с собой в окоп, то, что закупается. И на этом кофе разница в 200 грн, которая сбивается путем переписки дополнительным соглашением", — говорит Татьяна Николаенко.

Предыстория

Зимой, в начале 2023 года, у Минобороны Украины произошел "пищевой" скандал. В публичное пространство попала информация о том, что ведомство осуществляло закупки продуктов для ВСУ по завышенным ценам. Общая сумма контракта в обнародованных копиях соглашений на поставку продовольствия достигла 13 миллиардов гривен.

После этого депутаты Верховной Рады поддержали обнародование стоимости закупок для армии в электронной системе Prozorro. Законопроект №8381 о введении прозрачности в оборонных закупках был принят в целом.

Напомним, в Киеве разоблачили коррупционную схему с закупкой новогодней елки на вокзале. Правоохранители объявили подозрение должностному лицу Укрзализныци в злоупотреблении служебным положением.

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