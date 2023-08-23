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Костін розповів, скільки українських політв'язнів тримає РФ в Криму

23 серпня 2023 01:21
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Костін розповів, скільки українських політв'язнів тримає РФ в Криму
Генеральний прокурор України Андрій Костін під час міжнародної конференції "Права людини в темні часи". Фото: УНІАН / Ковальчук Віктор
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що Росія утримує в Криму понад 180 українських політв'язнів. Так, із березня минулого року близько 370 осіб були притягнуті до відповідальності за "дискредитацію армії РФ".

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

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"Увесь час окупації політика Росії була спрямована на дискредитацію України шляхом переслідування проукраїнськи налаштованих громадян.... Окупаційні правоохоронна та судова системи працюють як репресивний механізм для переслідування і залякування цивільного населення в Криму", — заявив Костін. 

За його словами, протягом дев'яти років ворог здійснює незаконні обшуки, затримання, що проходять із тортурами. Так, більшість інцидентів закінчується ув'язненням.

"Понад 180 українських політв'язнів у Криму стали жертвами окупантів", — розповів генпрокурор.

Костін зазначив, що ті кримчани, які не підтримують війну проти України, зазнають політичних переслідувань.

"З березня 2022 року за публікацію або демонстрацію закликів зупинити війну окупаційна влада притягнула до адміністративної відповідальності за так звану дискредитацію армії РФ щонайменше 370 осіб", — зазначив він.

Генпрокурор заявив, що загальна сума накладених на них штрафів вже перевищила 12 мільйонів російських рублів.

"Будь-які публічні висловлювання жителів Криму про необхідність відновлення територіальної цілісності України зустрічають жорстокі системні переслідування з боку окупаційних силовиків. Вважається, що саме внаслідок страху переслідування і репресій жителі Криму не демонструють так активно власну позицію — тому що там панує терор", — додав Костін.

Нагадаємо, що начальник ГУР МО України Кирило Буданов заявив, що у Криму багато людей чекають на його деокупацію. Проте є і ті, хто боїться цього. 

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