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Костин рассказал, сколько украинских политзаключенных держит РФ в Крыму

23 августа 2023 01:21
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Костин рассказал, сколько украинских политзаключенных держит РФ в Крыму
Генеральный прокурор Украины Андрей Костин на международной конференции "Права человека в темные времена". Фото: УНИАН / Виктор Ковальчук
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что Россия держит в Крыму более 180 украинских политзаключенных. Так, с марта прошлого года около 370 человек были привлечены к ответственности за "дискредитацию армии РФ".

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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"Все время оккупации политика России была направлена на дискредитацию Украины путем преследования проукраински настроенных граждан.... Оккупационные правоохранительная и судебная системы работают как репрессивный механизм для преследования и запугивания гражданского населения в Крыму", — заявил Костин.

По его словам, в течение девяти лет враг осуществляет незаконные обыски, задержания, проходящие с пыткой. Так, большинство инцидентов заканчивается заключением.

"Свыше 180 украинских политзаключенных в Крыму стали жертвами оккупантов", — рассказал генпрокурор.

Костин отметил, что те крымчане, которые не поддерживают войну против Украины, подвергаются политическим преследованиям.

"С марта 2022 года за публикацию или демонстрацию призывов остановить войну оккупационные власти привлекли к административной ответственности за так называемую дискредитацию армии РФ по меньшей мере 370 человек", — отметил он.

Генпрокурор заявил, что общая сумма наложенных на них штрафов превысила 12 миллионов российских рублей.

"Любые публичные высказывания жителей Крыма о необходимости восстановления территориальной целостности Украины встречают жестокие системные преследования со стороны оккупационных силовиков. Считается, что именно из-за страха преследования и репрессий жители Крыма не демонстрируют столь активно собственную позицию — потому что там властвует террор", — добавил Костин.

Напомним, что начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов заявил, что в Крыму многие ждут его деоккупацию. Однако есть и те, кто этого боится.

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