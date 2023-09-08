Костін розповів, скільки українських військовополонених зазнали тортур

Українські військовополонені їдуть в автобусі. Фото: nas.gov.ua

Генпрокурор України Андрій Костін заявив, що РФ впровадила лад жорстокої поведінки з полоненими українськими військовими й вдається до катувань. Відповідну заяву він зробив під час зустрічі зі Спеціальною доповідачкою ООН з питань тортур, доктором Еліс Джил Едвардс.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

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Так, Андрій Костін разом з Еліс Джил Едвардс поспілкувалися щодо покращення міжнародної співпраці з метою припинити ці російські злочини.

Зазначається, що близько 90% українських військовополонених зазнали катувань, зґвалтування та чули на свою адресу погрози сексуального насильства. Більше того це ще не весь перелік форм жорстокого поводження, яке росіяни втілюють в життя.

"На всіх визволених територіях ми знаходимо свідчення цих жахіть. Лише в Херсонській області зафіксовано 11 катівень. У Харківській області розслідується майже 100 випадків катувань, у яких встановлено понад 700 постраждалих. Подібну картину ми бачимо і в інших деокупованих регіонах", — зазначив Генпрокурор.

Поки що вдалося ідентифікувати 156 підозрюваних, серед яких російські військові та окупаційна "влада". Обвинувачено 114 осіб, а 35 вже засуджено за катування та жорстоке поводження, що розглядається як воєнні злочини.

"Агресор використовує тортури і як зброю війни, і як метод знищення української ідентичності в умовах окупації", — додав Костін.

Нагадаємо, що очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов прокоментував перебіг процесу обміну полоненими "всіх на всіх". За його словами, це складний процес і він триває.