Костин рассказал, сколько украинских военнопленных подверглись пыткам
Генпрокурор Украины Андрей Костин заявил, что РФ внедрила порядок жестокого поведения с пленными украинскими военными и прибегает к пыткам. Соответствующее заявление он сделал во время встречи со Специальной докладчицей ООН по пыткам доктором Элис Джил Эдвардс.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
Сколько украинских военнопленных подверглись пыткам
Так, Андрей Костин вместе с Элис Джил Эдвардс пообщались по поводу улучшения международного сотрудничества с целью прекратить эти российские преступления.
Отмечается, что около 90% украинских военнопленных подверглись пыткам, изнасилованиям и слышали в свой адрес угрозы сексуального насилия. Более того, это еще не весь перечень форм жестокого обращения, которое россияне воплощают в жизнь.
"На всех освобожденных территориях мы находим свидетельства этих ужасов. Только в Херсонской области зафиксировано 11 застенков. В Харьковской области расследуется почти 100 случаев пыток, в которых установлено более 700 пострадавших. Подобную картину мы видим и в других деоккупированных регионах", — отметил Генпрокурор.
Пока удалось идентифицировать 156 подозреваемых, среди которых российские военные и оккупационная "власть". Обвинены 114 человек, а 35 уже осуждены за пытки и жестокое обращение, рассматриваемое как военные преступления.
"Агрессор использует пытки и как оружие войны, и как метод уничтожения украинской идентичности в условиях оккупации", — добавил Костин.
Напомним, что глава Главного управления разведки Кирилл Буданов прокомментировал ход процесса обмена пленными "всех на всех". По его словам, это сложный процесс, и он продолжается.