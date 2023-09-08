Костин рассказал, сколько украинских военнопленных подверглись пыткам

Украинские военнопленные едут в автобусе. Фото: nas.gov.ua

Генпрокурор Украины Андрей Костин заявил, что РФ внедрила порядок жестокого поведения с пленными украинскими военными и прибегает к пыткам. Соответствующее заявление он сделал во время встречи со Специальной докладчицей ООН по пыткам доктором Элис Джил Эдвардс.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Читайте также:

Сколько украинских военнопленных подверглись пыткам

Так, Андрей Костин вместе с Элис Джил Эдвардс пообщались по поводу улучшения международного сотрудничества с целью прекратить эти российские преступления.

Отмечается, что около 90% украинских военнопленных подверглись пыткам, изнасилованиям и слышали в свой адрес угрозы сексуального насилия. Более того, это еще не весь перечень форм жестокого обращения, которое россияне воплощают в жизнь.

"На всех освобожденных территориях мы находим свидетельства этих ужасов. Только в Херсонской области зафиксировано 11 застенков. В Харьковской области расследуется почти 100 случаев пыток, в которых установлено более 700 пострадавших. Подобную картину мы видим и в других деоккупированных регионах", — отметил Генпрокурор.

Пока удалось идентифицировать 156 подозреваемых, среди которых российские военные и оккупационная "власть". Обвинены 114 человек, а 35 уже осуждены за пытки и жестокое обращение, рассматриваемое как военные преступления.

"Агрессор использует пытки и как оружие войны, и как метод уничтожения украинской идентичности в условиях оккупации", — добавил Костин.

Напомним, что глава Главного управления разведки Кирилл Буданов прокомментировал ход процесса обмена пленными "всех на всех". По его словам, это сложный процесс, и он продолжается.