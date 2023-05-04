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Котенко розповів, як працюватиме новий Єдиний реєстр зниклих безвісти

4 травня 2023 16:30
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Котенко розповів, як працюватиме новий Єдиний реєстр зниклих безвісти
Уповноважений з питань осіб, які зникли безвісти за особливих обставин Олег Котенко. Фото: Мінреінтеграції
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

В Україні запрацював новий Єдиний реєстр зниклих безвісти. Стало відомо, як він працюватиме.

Про це розповів уповноважений з питань осіб, які зникли безвісти за особливих обставин Олег Котенко.

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Єдиний реєстр зниклих безвісти

За словами Котенка, до цього реєстру будуть внесені дані щодо цивільних, військових та неповнолітніх, щоб прискорити пошук людей та полегшити отримання державної допомоги.

Однак вільний доступ до бази не надається. Щоб отримати інформацію з бази даних, довідки видаватимуться лише претендентам, які нададуть запит до МВС.

За першу добу роботи реєстру, дев'ятеро людей подали запити на отримання інформації про своїх близьких, які зникли безвісти. З них четверо вже отримали витяги, що дозволило їм отримати потрібну інформацію.

Згідно з заявою Котенка, витяг з реєстру дозволить отримувати державну допомогу, таку як пенсія у зв'язку із втратою годувальника.

Таким чином, запуск реєстру зниклих безвісти громадян за особливих обставин, військових дій чи техногенних катастроф, значно спростить процес пошуку зниклих людей та отримання державних посібників для їх близьких. Однак доступ до бази даних буде доступний лише через запити до МВС.

Нагадаємо, що в Єдиному реєстрі безвісти зниклих зараз налічується близько 24 тисяч українців. Новий офіційний реєстр, який прискорить пошук громадян України, які постраждали від російської агресії, запрацював кілька днів тому.

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