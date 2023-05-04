Котенко рассказал, как будет работать новый Единый реестр пропавших без вести

Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко. Фото: Минреинтеграции

В Украине заработал новый Единый реестр пропавших без вести. Стало известно, как он будет работать.

Об этом рассказал уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко.

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Единый реестр пропавших без вести

По словам Котенко, в этот реестр будут внесены данные о гражданских, военных и несовершеннолетних, чтобы ускорить поиск людей и облегчить получение государственных пособий.

Однако свободный доступ к базе не предоставляется. Чтобы получить информацию из базы данных, справки будут выдаваться только соискателям, которые подадут запрос в МВД.

За первые сутки работы реестра, девять человек подали запросы на получение информации о своих близких, пропавших без вести. Из них четверо уже получили подъемники, что позволило им получить нужную информацию.

Согласно заявлению Котенко, выдержка из реестра позволит получать государственные пособия, такие как пенсия в связи с потерей кормильца.

Таким образом, запуск реестра пропавших без вести граждан при особых обстоятельствах, военных действиях или техногенных катастрофах, значительно упростит процесс поиска пропавших людей и получения государственных пособий для их близких.

Напомним, что в Едином реестре без вести пропавших сейчас насчитывается около 24 тысяч украинцев. Новый официальный реестр, который ускорит поиск пострадавших от российской агрессии граждан Украины, заработал несколько дней назад.