Росія планує захопити весь Донбас: прогноз на найближчі місяці

Ворог може розпочати новий наступ 24 лютого — в річницю повномасштабного вторгнення до України

Кремль готує сили для чергового великого масштабного наступу на територію України, в якому може задіяти до 200 тисяч осіб, кажуть військові аналітики, зокрема й американського Інституту вивчення війни. Це може статися найближчими місяцями. Можливо, навіть 24 лютого — в річницю повномасштабного вторгнення росіян.

Як Збройні сили України відбиватимуть чергову ворожу атаку та яким може бути наш великий український контрнаступ, до якого активно готується наше військо, — в інтервʼю Новини.LIVE розповів військово-політичний аналітик групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Олександр Коваленко. Фото: Facebook

— Росія знову готує сили для великого наступу. Називають різні дати, зокрема й 24 лютого. Як Україна готується відбивати чергову атаку ворога?

— Інформації щодо підготовки росіян до атаки — багато. Різняться лише дати, коли вона відбудеться. Але я би сказав так, що росіяни завжди хотітимуть атакувати Україну, інше питання, а чи є у них така можливість? Якщо подивимось на втрати російських окупанів на фронті за січень 2023 року — це черговий рекорд. Більше як 20 тисяч загиблих і це без поранених та загиблих. Загалом набереться цифра у 50 тисяч і це лише на Бахмутському плацдармі — Соледар, Бахмут, Вугледар. Яке тоді ударне угруповання може сформувати росія, маючи такі великі втрати? І якщо бойові дії активізуються по всій лінії фронту — цифри втрат будуть ще більшими.

До того ж в окупантів наразі величезні проблеми із комплектацією підрозділів танками, БМП, артилерією і так далі. Їм не вистачає техніки. То який тоді масштабний наступ може бути?

Проте вони справді намагатимуться підвищити бойові дії по всій лінії фронту. По деяких напрямках буде імітація бойових дій, а от на Донецькому плацдармі вони намагатимуться тиснути живими хвилями, використовуючи насамперед піхоту. На це ресурс справді є. Але ЗСУ виснажуватимуть і його та не даватимуть можливості передислокувати чи перегрупувати окупантів на інші напрямки.

Тому для захоплення, наприклад, Запорізької області чи Харківської, росіян не вистачить.

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

— Окрім Донецького напрямку, під загрозою також й Луганщина?

— Так, але там є три важливі локації, які можуть цьому заважати. Перше — Білогорівка, яка розташовується під контролем ЗСУ та є трампліном для нашого контрнаступу на Лисичанськ та Сєвєродонецьк. Росіяни дуже хотіли б відбити Білогорівку, але в мене є великі сумніви, що їм вдасться це зробити.

Друга локація — Кремінна, яка поступово опиняється в оточенні ЗСУ. Вести контрнаступ звідти росіянам буде некомфортно. І третя локація — Сватове, яке із півдня відрізане від Кремінної. Тепер цікаво, коли буде звільнений такий важливий населений пункт як Нижня Дуванка. Тоді в окупантів буде один вихід — до Старобільська пішки або на колесах. Але точно не на гусеничній техніці. На Луганщині ситуація не на користь окупантів, тому реалізувати якийсь наступ там їм буде важко. Як і на Запоріжжі.

А от Донеччина — це саме той плацдарм, де ЗСУ перебуватимуть в активній обороні.

— За різними оцінками, росія готується кинути в бій 200 тисяч осіб і, судячи з цієї цифри, вона велика.

— Не думаю, що вони зможуть концентрувати таку велику кількість осіб та сформувати ударне угруповання у 200 тисяч, щоби розпочати якесь вторгнення на територію України. Стільки війська вони не можуть сконцентрувати навіть у зоні бойових дій, чи на певній ділянці та використати його для наступу виключно по одній із них. Вони не змогли це зробити навіть у кращі часи, наприклад, торік, коли у них було повне забезпечення усім. А зараз їм ще й доводиться компенсувати десятки тисяч втрат.

— Якщо не 200 тисяч, то скільки?

— На сьогодні в Україні розміщено десь 110-115 ворожих БТГ. У людях це до 85 тисяч осіб особового складу. Окрім цього, присутні т.з. корпуси "ЛДНР" та різні приватні військові кампанії. Сумарно на території України десь до 130 тисяч військ. Але вони не всі беруть участь у бойових діях.

— Україна теж готується і не лише відбивати російський наступ, а йти розпочати свій. Західна техніка їде, але довго. Чи встигнемо підготуватися та задіяти її, перш ніж ворог задіє свої сили?

— З одного боку, західна техніка справді їде довго. З іншого боку, ми отримуємо різні типи танків від різних країн. Якщо говоримо про Challenger-2, то ці танки ми отримаємо після підготовки екіпажу. Вони опиняться в Україні досить швидко. Не виключено, що це буде танковий полк.

Щодо Leopard, то ми отримуватимемо в різній кількості та в різні терміни. Але загальна кількість дозволяє нам отримати батальйон танків, а в перспективі можемо сформувати дві повноцінні бригади. Окрім цього, можемо отримати ще й інші моделі танків від інших країн. Таким чином вже навесні зможемо сформувати бригаду західного зразка танків. Це програма максимум. Але точно не менше батальйонного або танкового полку.

— Тобто український контрнаступ розпочнеться в березні-квітні?

— Необовʼязково, адже ми орієнтуємось не лише на танки. Фронт — це різні ландшафти, рельєфи, умови і це дозволить нам використовувати те, що матимемо у наявності вже через місяць. Якщо говоримо про швидкі підрозділи, то це не лише танкова складова. Згадайте Харківську операцію, де ЗСУ використали середню та легкоброньовану техніку, яка дуже швидко вибивала російських окупантів з їхніх позицій. Такий же сценарій можна зреалізувати на якомусь іншому плацдармі. І тут питання у достатньо комфортних умовах для такого контрнаступу. Їх слід сформувати, дочекатися певних факторів тощо.

Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak

— Ворог матиме змогу відбити наступ, що складатиметься із західної техніки?

— Ну, Patriot недостатньо, аби повністю закрити фронт. Якщо буде погоджена передача винищувачів F-16, то це станеться не раніше кінця 2023 року. І це в найкращому випадку. Але це ми говоримо про певні штурмові підрозділи, які повністю складатимуться із західної техніки.

А ми ж можемо використати наш ресурс для контрнаступу у змішаному типі. Тому активна його фаза може розпочатися набагато раніше. Не виключаю, що по деяких локаціях та напрямках це може статися вже в лютому.

REUTERS/Oleksandr Ratushniak