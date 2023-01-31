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Коваленко: "россия планирует захватить весь Донбасс в ближайшие месяцы, но ВСУ готовят сюрприз врагу"

31 января 2023 16:30
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Россия планирует захватить весь Донбасс: прогноз на ближайшие месяцы
Враг может начать новое наступление 24 февраля — в годовщину полномасштабного вторжения в Украину
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

Кремль готовит силы для очередного крупного масштабного наступления на территорию Украины, в котором может задействовать до 200 тысяч человек, говорят военные аналитики, в том числе и американского Института изучения войны. Это может произойти в ближайшие месяцы. Возможно, даже 24 февраля — в годовщину полномасштабного вторжения россиян.

Как Вооруженные силы Украины будут отражать очередную вражескую атаку и каким может быть наше большое украинское контрнаступление, к которому активно готовится наше войско, — в интервью Новини.LIVE рассказал военно-политический аналитик группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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Александр Коваленко
Александр Коваленко. Фото: Facebook

— Россия снова готовит силы для большого наступления. Называют разные даты, в том числе и 24 февраля. Как Украина готовится отбивать очередную атаку врага?

— Информации о подготовке россиян к атаке много. Различаются только даты, когда она состоится. Но я бы сказал так, что россияне всегда будут хотеть атаковать Украину, другой вопрос, есть ли у них такая возможность? Если посмотрим на потери российских оккупантов на фронте за январь 2023 года — это очередной рекорд. Более 20 тысяч погибших и это без учета раненых и погибших.

В общем, наберется цифра в 50 тысяч и это только на Бахмутском плацдарме — Соледар, Бахмут, Угледар. Какую тогда ударную группировку может сформировать россия, имея такие большие потери? И если боевые действия активизируются по всей линии фронта — цифры потерь будут еще больше.

К тому же у оккупантов сейчас огромные проблемы с комплектацией подразделений танками, БМП, артиллерией и т.д. Им не хватает техники. Так какое тогда масштабное наступление может быть?

Однако они действительно постараются повысить боевые действия по всей линии фронта. По некоторым направлениям будет имитация боевых действий, а вот на Донецком плацдарме они постараются давить живыми волнами, используя в первую очередь пехоту. На это ресурс действительно есть. Но ВСУ будут истощать его и не давать возможности передислоцировать или перегруппировать оккупантов на другие направления.

Поэтому для захвата, например, Запорожской области или Харьковской, россиян не хватит.

Армія РФ
Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

— Кроме Донецкого направления, под угрозой также Луганщина?

— Да, но там есть три важных локации, которые могут этому помешать. Первое — Белогоровка, которая находится под контролем ВСУ и является трамплином для нашего контрнаступления на Лисичанск и Северодонецк. Россияне очень хотели бы взять Белогоровку, но у меня есть большие сомнения, что им удастся это сделать.

Вторая локация — Кременная, которая постепенно оказывается в окружении ВСУ. Вести контрнаступление оттуда россиянам будет некомфортно. И третья локация — Сватово, которое с юга отрезано от Кременной. Теперь интересно, когда будет освобожден такой важный населенный пункт как Нижняя Дуванка. Тогда у оккупантов будет один выход — на Старобельск пешком или на колесах. Но точно не на гусеничной технике.

В Луганской области ситуация не в пользу оккупантов, поэтому реализовать какое-то наступление там им будет трудно. Как и на Запорожье.

А вот Донетчина — именно тот плацдарм, где ВСУ будут находиться в активной обороне.

— По разным оценкам, россия готовится бросить в бой 200 тысяч человек и, судя по этой цифре, она велика.

— Не думаю, что они смогут концентрировать такое большое количество человек и сформировать ударную группировку в 200 тысяч, чтобы начать какое-нибудь вторжение на территорию Украины. Столько войска они не могут сконцентрировать даже в зоне боевых действий или на определенном участке, и использовать его для наступления исключительно по одному из них. Они не смогли это сделать даже в лучшие времена, например в прошлом году, когда у них было полное обеспечение всем. А сейчас им еще приходится компенсировать десятки тысяч потерь.

— Если не 200 тысяч, то сколько?

— На сегодняшний день в Украине размещено где-то 110-115 вражеских БТГ. В людях это до 85 тысяч человек личного состава. Кроме этого, присутствуют т.н. корпуса "ЛДНР" и разные частные военные кампании. Суммарно на территории Украины около 130 тысяч войск. Но они не все участвуют в боевых действиях.

— Украина готовится не только отражать российское наступление, но и начинать свое. Западная техника едет, но долго. Успеем ли подготовиться и задействовать ее, прежде чем враг задействует свои силы?

— С одной стороны, западная техника действительно едет долго. С другой стороны, мы получаем разные типы танков от разных стран. Если мы говорим о Challenger-2, то эти танки мы получим после подготовки экипажа. Они окажутся в Украине достаточно быстро. Не исключено, что будет танковый полк.

Что касается Leopard, то мы будем получать их в разном количестве и в разные сроки. Но общее количество позволяет получить батальон танков, а в перспективе можем сформировать две полноценные бригады. Кроме этого, можем получить еще и другие модели танков от других стран. Таким образом, уже весной сможем сформировать бригаду танков западного образца. Это программа максимум. Но точно не меньше батального или танкового полка.

— То есть, украинское контрнаступление начнется в марте-апреле?

— Необязательно, мы ведь ориентируемся не только на танки. Фронт — это различные ландшафты, рельефы, условия и это позволит нам использовать то, что у нас будет уже через месяц. Если говорим о штурмовых подразделениях, то это не только танковая составляющая. Вспомните Харьковскую операцию, где ВСУ использовали среднюю и легкобронированную технику, которая быстро выбивала российских оккупантов с их позиций. Такой же сценарий можно реализовать на каком-нибудь другом плацдарме. И здесь вопрос в достаточно комфортных условиях для такого контрнаступления. Их следует сформировать, дождаться определенных факторов и т.д.

ЗСУ
Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak

— Враг сможет отразить наступление, которое будет состоять из западной техники?

— Ну, Patriot недостаточно, чтобы полностью закрыть фронт. Если будет согласована передача истребителей F-16, это произойдет не раньше конца 2023 года. И это в лучшем случае. Но это мы говорим об определенных штурмовых подразделениях, которые будут полностью состоять из западной техники.

А мы можем использовать наш ресурс для контрнаступления в смешанном типе. Поэтому активная его фаза может начаться намного раньше. Не исключаю, что по некоторым локациям и направлениям это может произойти уже в феврале.

Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak

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