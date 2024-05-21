Морський тральщик проєкту 266-М «Ковровец», історія створення, бойове застосування

"Ковровец" — що за корабель Чорноморського флоту знищила Україна
Проблеми Чорноморського флоту Російської Федерації продовжуються. Окупаційний контингент втратив черговий корабель, знищений Силами оборони України. Що відомо про ліквідований українськими захисниками морський тральщик проєкту 266-М "Ковровец" — читайте у сьогоднішньому матеріалі Новини.LIVE.
Черговий успіх Сил оборони України
Російський Чорноморський флот, на який військово-політичне керівництво країни-агресора покладало великі надії, протягом повномасштабної війни зазнав настільки серйозних втрат, що на другу річницю вторгнення вже не йдеться про якісь серйозні плани окупантів на цьому напрямку.
Втім, проблеми для російського флоту на цьому не завершилися. Українська армія продовжує завдавати ударів по кораблях Чорноморського флоту РФ. І в середині травня чергова атака Сил оборони України принесла черговий успіх.
Військово-Морські сили ЗС України повідомили про успішний удар по морському тральщику проєкту 266-М "Ковровец". Детальної інформації про цю операцію немає, але відомо, що російський корабель був знищений. Що ж відомо про кораблі цієї серії, коли вони були спущені на воду і в яких військових конфліктах брали участь?
Кораблі серії "Аквамарин-М"
Проєкт морських тральщиків 266-М (інша назва "Аквамарин-М") — це, як і багато іншої російської військової техніки (зокрема, винищувач МіГ-31, про який Новини.LIVE писали нещодавно), спадщина радянських часів. Проєктування цих кораблів розпочалося ще в середині 60-х років минулого століття.
Власне кажучи, цей проєкт став логічним продовженням і розвитком базового проєкту 266. Зважаючи на те, що військово-морський флот СРСР уже мав досвід експлуатування цих кораблів — перший мінний тральщик нової серії, 266-М, був збудований дуже швидко.
Уже 1967 року він, під назвою "Семен Рошаль", був спущений на воду. Випускалися ці кораблі 11 років, до 1978-го встигли спустити на воду 31 корабель серії. Два з них, до речі, під час розпаду СРСР опинилися в складі українського флоту. Усі інші залишилися росіянам.
Навіщо на морі потрібні тральщики
Втім, оскільки ця серія на початок ХХІ століття була вже відверто застарілою — 24 кораблі цього проєкту були списані та порізані на металобрухт. Тож на початок повномасштабної російсько-української війни в складі флоту країни-агресора залишалося лише шість таких мінних тральщиків (ще один перебував у резерві).
Що ж таке мінний тральщик? Це корабель, головним завданням якого є виявлення та знешкодження ворожих мін, зокрема, таких, які встановлені на серйозній глибині. Тож головним озброєнням кораблів цієї серії є глибоководні трали, які знищують морські боєприпаси.
Виявлення ж мін здійснюється за допомогою гідроакустичної системи "Мезень". Також на кораблях серії 266-М стоять спеціальні пристрої для розмагнічування та інші електронні прилади, потрібні для роботи із мінами.
Є на мінних тральщиках і звичайна зброя. Це, по-перше, дві автоматичні гармати — АК-230 (калібру 30 мм) та 2М-3 (25 мм). Крім того, екіпаж тральщика має на озброєнні великокаліберний кулемет. А для боротьби із ворожою авіацією кораблі проєкту 266-М забезпечувалися переносними зенітними ракетними комплексами "Игла" та "Стрела-3".
У яких війнах брали участь кораблі серії 266-М
Мінні тральщики серії "Аквамарин-М" активно використовувалися радянською армією, причому далеко не завжди у прямих військових конфліктах. Скажімо, відомо про те, що ці кораблі регулярно супроводжували рибальські судна у Атлантичний океан в район узбережжя Західної Сахари. Там вони охороняли цивільний флот від мін та можливих атак флоту Марокко (ця країна з середини 70-х контролювала територію Західної Сахари).
Нові випадки участі мінних тральщиків проєкту 266-М були зафіксовані у другій половині 10-х років ХХІ століття. Тоді тральщик "Ковровец" патрулював води Середземного моря в районі Сирії (росіяни воювали у цій країні на боці тамтешнього диктатора Башара Асада).
Під час російсько-української повномасштабної війни мінні тральщики стали одними із об’єктів, на які здійснювалися атаки Силами оборони України. Так, 29 жовтня 2022 року українські надводні дрони пошкодили тральщик "Иван Голубец". А 19 травня був знищений корабель "Ковровец". Таким чином, у росіян залишається дуже обмежена кількість цієї морської техніки.
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