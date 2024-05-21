Морський тральщик проєкту 266-М «Ковровец», історія створення, бойове застосування

Мінний тральщик проєкту 266-М "Ковровец". Фото: сайт "Черноморский флот"

Проблеми Чорноморського флоту Російської Федерації продовжуються. Окупаційний контингент втратив черговий корабель, знищений Силами оборони України. Що відомо про ліквідований українськими захисниками морський тральщик проєкту 266-М "Ковровец" — читайте у сьогоднішньому матеріалі Новини.LIVE.

Черговий успіх Сил оборони України

Російський Чорноморський флот, на який військово-політичне керівництво країни-агресора покладало великі надії, протягом повномасштабної війни зазнав настільки серйозних втрат, що на другу річницю вторгнення вже не йдеться про якісь серйозні плани окупантів на цьому напрямку.

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Втім, проблеми для російського флоту на цьому не завершилися. Українська армія продовжує завдавати ударів по кораблях Чорноморського флоту РФ. І в середині травня чергова атака Сил оборони України принесла черговий успіх.

Військово-Морські сили ЗС України повідомили про успішний удар по морському тральщику проєкту 266-М "Ковровец". Детальної інформації про цю операцію немає, але відомо, що російський корабель був знищений. Що ж відомо про кораблі цієї серії, коли вони були спущені на воду і в яких військових конфліктах брали участь?

Кораблі серії "Аквамарин-М"

Проєкт морських тральщиків 266-М (інша назва "Аквамарин-М") — це, як і багато іншої російської військової техніки (зокрема, винищувач МіГ-31, про який Новини.LIVE писали нещодавно), спадщина радянських часів. Проєктування цих кораблів розпочалося ще в середині 60-х років минулого століття.

Власне кажучи, цей проєкт став логічним продовженням і розвитком базового проєкту 266. Зважаючи на те, що військово-морський флот СРСР уже мав досвід експлуатування цих кораблів — перший мінний тральщик нової серії, 266-М, був збудований дуже швидко.

Уже 1967 року він, під назвою "Семен Рошаль", був спущений на воду. Випускалися ці кораблі 11 років, до 1978-го встигли спустити на воду 31 корабель серії. Два з них, до речі, під час розпаду СРСР опинилися в складі українського флоту. Усі інші залишилися росіянам.

Навіщо на морі потрібні тральщики

Втім, оскільки ця серія на початок ХХІ століття була вже відверто застарілою — 24 кораблі цього проєкту були списані та порізані на металобрухт. Тож на початок повномасштабної російсько-української війни в складі флоту країни-агресора залишалося лише шість таких мінних тральщиків (ще один перебував у резерві).

Що ж таке мінний тральщик? Це корабель, головним завданням якого є виявлення та знешкодження ворожих мін, зокрема, таких, які встановлені на серйозній глибині. Тож головним озброєнням кораблів цієї серії є глибоководні трали, які знищують морські боєприпаси.

Виявлення ж мін здійснюється за допомогою гідроакустичної системи "Мезень". Також на кораблях серії 266-М стоять спеціальні пристрої для розмагнічування та інші електронні прилади, потрібні для роботи із мінами.

Є на мінних тральщиках і звичайна зброя. Це, по-перше, дві автоматичні гармати — АК-230 (калібру 30 мм) та 2М-3 (25 мм). Крім того, екіпаж тральщика має на озброєнні великокаліберний кулемет. А для боротьби із ворожою авіацією кораблі проєкту 266-М забезпечувалися переносними зенітними ракетними комплексами "Игла" та "Стрела-3".

У яких війнах брали участь кораблі серії 266-М

Мінні тральщики серії "Аквамарин-М" активно використовувалися радянською армією, причому далеко не завжди у прямих військових конфліктах. Скажімо, відомо про те, що ці кораблі регулярно супроводжували рибальські судна у Атлантичний океан в район узбережжя Західної Сахари. Там вони охороняли цивільний флот від мін та можливих атак флоту Марокко (ця країна з середини 70-х контролювала територію Західної Сахари).

Нові випадки участі мінних тральщиків проєкту 266-М були зафіксовані у другій половині 10-х років ХХІ століття. Тоді тральщик "Ковровец" патрулював води Середземного моря в районі Сирії (росіяни воювали у цій країні на боці тамтешнього диктатора Башара Асада).

Під час російсько-української повномасштабної війни мінні тральщики стали одними із об’єктів, на які здійснювалися атаки Силами оборони України. Так, 29 жовтня 2022 року українські надводні дрони пошкодили тральщик "Иван Голубец". А 19 травня був знищений корабель "Ковровец". Таким чином, у росіян залишається дуже обмежена кількість цієї морської техніки.