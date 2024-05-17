Винищувач-перехоплювач МіГ-31, розробка, характеристика, ціна

Літак МіГ-31К, носій гіперзвукової ракети "Кинджал". Фото: росЗМІ

Українська армія успішно використовує західні далекобійні ракети. Після двох ударів по аеродрому Бельбек під Севастополем була знищена низка російських літаків. Про винищувач МіГ-31, який був ліквідований у Бельбеку, та про те, чому зліт цих літаків вмикає сирену повітряної тривоги на усій території України — читайте у сьогоднішньому матеріалі Новини.LIVE.

Атака на Бельбек

У середині травня українська армія завдала двох ракетних ударів по аеродрому Бельбек, що розташований на території окупованого Криму, біля Севастополя. Інформація про наслідки цієї атаки з’явилася трохи згодом — і вона була дуже неприємною для окупаційного контингенту російської армії.

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За наявними даними, у Бельбеку було знищене сховище авіаційного пального. Крім того, постраждала — повністю зруйновані чи суттєво пошкоджені — ціла низка російських військових літаків. Йдеться, зокрема, про Су-27 та МіГ-29.

А ще, згідно із даними свіжих супутникових знімків, росіяни втратили відразу два бойові літаки МіГ-31. Що ж це за літаки, чим вони знамениті — і чому злет МіГів-31 у глибині території Російської Федерації змушує оголошувати повітряну тривогу на усій території України?

Перший літак четвертого покоління

Ідея конструювання літака, пізніше названого МіГ-31, з’явилася ще наприкінці 60-х років. Це був до певної міри революційний крок — бо МіГ-31 став першим радянським бойовим літаком четвертого покоління.

Четверте покоління авіаційної техніки відрізнялося від попереднього цілою низкою удосконалень. Так, ці літаки отримали кращу авіоніку, покращені маневрені характеристики, турбореактивні двигуни зі зниженою витратою пального.

Крім того, літаки цього покоління розроблялися уже не як вузькоспеціалізована, а багатоцільова техніка. Одним із таких літаків і став МіГ-31, перший політ якого відбувся у вересні 1975-го, а початок повноцінної експлуатації збройними силами Радянського Союзу прийшовся на 1981 рік.

Технічні характеристики

МіГ-31 є надзвуковим винищувачем-перехоплювачем дальнього радіусу дії, причому всепогодний. Максимальна швидкість польоту на великій висоті сягає 3100 км/год, крейсерська надзвукова — 2500-2800 км/год. А от на низьких висотах МіГ-31 може розігнатися до 1500 км/год.

Без дозаправки літак може перебувати у повітрі понад 3 години, долаючи до 1800 кілометрів. З підвісними паливним баком МіГ-31 може пролетіти до 3000 км, а із дозаправкою — аж до 5400 км. Практична стеля для цього авіаційного судна становить 22,5 кілометри, але за певних умов він може піднятися і на 30-кілометрову висоту.

Головним озброєнням МіГ-31 є шестиствольна гармата калібру 23 мм. Повний боєкомплект на літаку становить 260 снарядів. Крім того, до фюзеляжу знизу можуть кріпитися керовані ракети — чотири великої, 2 середньої та 4 малої дальності. А також з МіГів запускаються крилаті ракети різних класів, як "повітря-повітря", так і "повітря-земля".

Модифікації МіГ-31

Звісно ж, за 50 років існування проєкт МіГ-31 неодноразово модифікувався, тож існує кілька варіантів цього літака. Частина з них так і не пішла в серію. Скажімо, МіГ-31Д, який створювався для амбітного завдання — запуску протисупутникової ракети 79М6 "Контакт", що мала збивати ворожі супутники на низьких навколоземних орбітах. Втім, усі три екземпляри, які встигли виготовити до моменту розпаду СРСР, залишилися у Казахстані, тож ідея збивати американські супутники з літаків так і залишилася мріями.

Двома головними модифікаціями МіГ-31, які зараз використовуються російською армією, є МіГ-31Б (надійшов до складу радянської авіації 1990 року) та МіГ-31БМ (цей варіант з’явився на світ 1998 року). Є також версії, які обладнані штангою для дозаправлення у повітрі.

І, звісно ж, ми не можемо пройти повз варіант МіГ-31К, який добре відомий усім українцям — бо саме злет цих літаків аж у Нижегородській області (з аеродрому Саваслейка) призводить до оголошення повітряної тривоги по усій території нашої держави. Справа в тому, що буква К в індексі літака означає "Кинджал", гіперзвукову ракету, для запусків якої і був спеціально модифікований цей винищувач.

Хто використовує МіГ-31, за скільки його можна купити

Основним і фактично єдиним експлуатантом (крім Казахстану, про який вже було згадано вище) літаків МіГ-31 досі залишається Російська Федерація. За неофіційними даними, армія країни-агресора мала у своєму розпорядженні на початок 2024 року близько 150 одиниць цієї авіаційної техніки.

Зокрема, повітряно-космічні сили РФ мали на озброєнні 88 варіантів МіГ-31БМ та понад 20 одиниць носіїв ракети "Кинджал". Усі інші літаки використовує морська авіація військово-морського флоту РФ. Імовірно, саме ці літаки й були знищені у Бельбеку внаслідок успішних атак українських далекобійних ракет.

Незважаючи на те, що МіГ-31 поки що не експортується, відомою є ціна цього літака для потенційних покупців із інших країн — вона становить 35 мільйонів доларів. Тож завдяки одному удару по Бельбеку російська армія втратила техніки щонайменше на 70 млн., не рахуючи інших втрат.