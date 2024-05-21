Морской тральщик проекта 266-М «Ковровец», история создания, боевое применение

Минный тральщик проекта 266-М "Ковровец". Фото: сайт "Черноморский флот"

Проблемы Черноморского флота Российской Федерации продолжаются. Оккупационный контингент потерял очередной корабль, уничтоженный Силами обороны Украины. Что известно о ликвидированном украинскими защитниками морском тральщике проекта 266-М "Ковровец" — читайте в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

Очередной успех Сил обороны Украины

Российский Черноморский флот, на который военно-политическое руководство страны-агрессора возлагало большие надежды, в течение полномасштабной войны понес настолько серьезные потери, что на вторую годовщину вторжения речь уже не идет о каких-то серьезных планах оккупантов на этом направлении.

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Однако проблемы для российского флота на этом не завершились. Украинская армия продолжает наносить удары по кораблям Черноморского флота РФ. И в середине мая очередная атака сил обороны Украины принесла очередной успех.

Военно-Морские силы ВС Украины сообщили об успешном ударе по морскому тральщику проекта 266-М "Ковровец". Подробной информации об этой операции нет, но известно, что российский корабль был уничтожен. Что же известно о кораблях этой серии, когда они были спущены на воду и в каких военных конфликтах участвовали?

Корабли серии "Аквамарин-М"

Проект морских тральщиков 266-М (другое название "Аквамарин-М") - это, как и многие другие российские военные техники (в частности, истребитель МиГ-31, о котором Новини.LIVE писали недавно), наследие советских времен. Проектирование этих кораблей началось еще в середине 60-х годов прошлого столетия.

Собственно, этот проект стал логическим продолжением и развитием базового проекта 266. Учитывая, что военно-морской флот СССР уже имел опыт эксплуатации этих кораблей — первый минный тральщик новой серии, 266-М, был построен очень быстро.

Уже в 1967 году он, под названием "Семен Рошаль", был спущен на воду. Выпускались эти корабли 11 лет, к 1978 году успели спустить на воду 31 корабль серии. Два из них, кстати, во время распада СССР оказались в составе украинского флота. Все остальные остались россиянам.

Зачем на море нужны тральщики

Впрочем, поскольку эта серия к началу ХХІ века была уже откровенно устаревшей — 24 корабля этого проекта были списаны и изрезаны на металлолом. Поэтому до начала полномасштабной российско-украинской войны в составе флота страны-агрессора оставалось всего шесть таких минных тральщиков (еще один находился в резерве).

Что такое минный тральщик? Это корабль, главной задачей которого является выявление и обезвреживание вражеских мин, в частности, установленных на серьезной глубине. Поэтому главным вооружением кораблей этой серии есть глубоководные тралы, уничтожающие морские боеприпасы.

Выявление же мин производится с помощью гидроакустической системы "Мезень". Также на кораблях серии 266-М стоят специальные устройства размагничивания и другие электронные приборы, необходимые для работы с минами.

Есть на минных тральщиках и обычное оружие. Это, во-первых, две автоматические пушки — АК-230 (калибра 30 мм) и 2М-3 (25 мм). Кроме того, у экипажа тральщика есть на вооружении крупнокалиберный пулемет. А для борьбы с вражеской авиацией корабли проекта 266-М снабжались переносными зенитными ракетными комплексами "Игла" и "Стрела-3".

В каких войнах участвовали корабли серии 266-М

Минные тральщики серии "Аквамарин-М" активно использовались советской армией, причем далеко не всегда в прямых военных конфликтах. Скажем, известно о том, что эти корабли регулярно сопровождали рыболовные суда в Атлантическом океане в район побережья Западной Сахары. Там они охраняли гражданский флот от мин и возможных атак флота Марокко (эта страна с середины 70-х контролировала территорию Западной Сахары).

Новые случаи участия минных тральщиков проекта 266-М были зафиксированы во второй половине 10-х годов XXI века. Тогда тральщик "Ковровец" патрулировал воды Средиземного моря в районе Сирии (россияне воевали в этой стране на стороне диктатора Башара Асада).

Во время российско-украинской полномасштабной войны минные тральщики стали одними из объектов, на которые производились атаки Силами обороны Украины. 29 октября 2022 года украинские надводные дроны повредили тральщик "Иван Голубец". А 19 мая был уничтожен корабль "Ковровец". Таким образом, у россиян остается очень ограниченное количество морской техники.