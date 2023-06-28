Каждый шестой россиянин одобряет ядерный удар по Украине - соцопрос

Объединение пенсионеров "Отряды Путина". Фото: скриншот YouTube

Каждый двадцатый житель РФ считает допустимым использовать против Украины ядерное оружие при условии угрозы поражения России в войне, и каждый десятый готов это одобрить без всяких условий.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного российской социологической компанией Russian Field совместно с RTVI.

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В ходе всероссийского опроса выяснилось, что 10,5% опрошенных допускают осуществление ядерного удара по Украине в любом случае (без всяких условий). 5,2% считают, что ЯО можно использовать против Украины только при угрозе поражения России.

В то же время 74% россиян полагают, что применение ядерного оружия в войне недопустимо. 5,3% затруднились ответить, 4,1% выбрали опцию "Другой ответ", 1% респондентов отказался отвечать на этот вопрос.

Инфографика Russian Field

Кто размахивает "ядеркой"

Как отмечают исследователи, чаще всего считают приемлемым ядерный удар по Украине мужчины (20%) и люди в возрасте 30-44 лет (18%). Реже всего выступают за применение ЯО люди со средним достатком, а вот наиболее обеспеченные и наиболее нищие россияне демонстрируют удивительное единство: эти две категории относятся к возможности нанесения ядерного удара достаточно благосклонно (21% и 19% одобряющих соответственно).

Наивысший уровень поддержки применения ЯО на территории Украины показали опрошенные с ученой степенью — 27%. По словам социолога Russian Field Ильи Дорханова, такие неожиданные результаты могут объясняться тем, что группа респондентов с ученой степенью была слишком мала — 20 человек (1,2% выборки).

"Возможно, такие ответы объясняются тем, что противники применения ядерного оружия в этой социальной группе чаще склонны отказываться от прохождения опросов — однако с уверенностью утверждать это мы не можем", — предположил социолог.

Исследование проводилось в формате телефонного опроса 16-19 июня 2023 года. В нем участвовали 1604 человека.

Напомним, ранее российский социолог заявил о росте количества россиян, которые хотели бы, чтобы так называемая "СВО" продлилась не более полугода.

В то же время, согласно недавнему опросу Киевской школы экономики, абсолютное большинство украинцев считают неприемлемыми любые территориальные уступки ради заключения мира.