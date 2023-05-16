Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Все більше росіян хочуть, щоб так звана "СВО" закінчилась до кінця 2023 року arrow

Все більше росіян хочуть, щоб так звана "СВО" закінчилась до кінця 2023 року

16 травня 2023 20:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Все більше росіян хочуть, щоб так звана "СВО" закінчилась до кінця 2023 року
Росіяни у Москві та реклама із закликом долучатися до армії РФ. Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У росіян з'явився запит на часові рамки на завершення так званої "СВО". Суспільство в РФ хоче, щоб вона закінчилася до кінця цього року. 

Про це розповів доктор соціологічних наук, керівник аналітичного центру "Інститут конфліктології та аналізу Росії" Олександр Шульга, під час круглого столу в Military Media Center.

Читайте також:

Росіяни хочуть завершення так званої "СВО"

"Кількість громадян РФ, які вважають, що "СВО" має завершитися не пізніше ніж через пів року, становить 41%. Це на 10% більше ніж у грудні 2022", — йдеться у повідомленні.

До того ж більш помітно з грудня 2022 року змінилася кількість прихильників безстрокової війни до досягнення Росією всіх цілей так званої "СВО" — з 48% до 13% у квітні цього року.

Нагадаємо, 6 травня ГУР оприлюднило нове перехоплення розмови росіян. Військовослужбовець Росії розповідає матері про чутки щодо подальшої долі "СВО".

Також ми писали, що Шульга заявив, що росіяни живуть у своїй бульбашці і свято вірять, що Росія воює в Україні з НАТО та американцями. Для них війна — природна катастрофа.

Додамо, нещодавно Gradus Research провела восьму хвилю дослідження "Градус суспільства під час війни", яке показало збільшення використання української мови в побуті. Крім того, дослідили, чи слухають українці російську музику.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

Вадим Столар: Ми продовжуємо забезпечувати захисників високотехнологічним обладнанням

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB