Все більше росіян хочуть, щоб так звана "СВО" закінчилась до кінця 2023 року

Росіяни у Москві та реклама із закликом долучатися до армії РФ. Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

У росіян з'явився запит на часові рамки на завершення так званої "СВО". Суспільство в РФ хоче, щоб вона закінчилася до кінця цього року.

Про це розповів доктор соціологічних наук, керівник аналітичного центру "Інститут конфліктології та аналізу Росії" Олександр Шульга, під час круглого столу в Military Media Center.

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Росіяни хочуть завершення так званої "СВО"

"Кількість громадян РФ, які вважають, що "СВО" має завершитися не пізніше ніж через пів року, становить 41%. Це на 10% більше ніж у грудні 2022", — йдеться у повідомленні.

До того ж більш помітно з грудня 2022 року змінилася кількість прихильників безстрокової війни до досягнення Росією всіх цілей так званої "СВО" — з 48% до 13% у квітні цього року.

Нагадаємо, 6 травня ГУР оприлюднило нове перехоплення розмови росіян. Військовослужбовець Росії розповідає матері про чутки щодо подальшої долі "СВО".

Також ми писали, що Шульга заявив, що росіяни живуть у своїй бульбашці і свято вірять, що Росія воює в Україні з НАТО та американцями. Для них війна — природна катастрофа.

Додамо, нещодавно Gradus Research провела восьму хвилю дослідження "Градус суспільства під час війни", яке показало збільшення використання української мови в побуті. Крім того, дослідили, чи слухають українці російську музику.