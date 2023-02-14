Кремль агітує загарбників наступати за грошові надбавки, — Генштаб

Кремль агітує окупантів наступати за грошові надбавки, — Генштаб
Російські окупаційні війська деморалізовані та зовсім не хочуть воювати в Україні. Вище керівництво армії рф навіть обіцяє загарбникам гроші, аби ті брали участь у бойових діях.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
-
Правоохоронці передали до суду справу щодо злочинця, який представлявся СБУ
-
Росіяни за добу обстріляли майже два десятки населених пунктів Харківщини: наслідки ударів
-
Повітряна тривога у більшості областей: українців просять пройти в укриття
-
Нову Зеландію охопив потужний циклон "Габріель": люди екстрено евакуюються
-
США попередили Україну про переломний момент у війні і готують 10-мільярдну допомогу, — ЗМІ
-
Кредит від МВФ під час війни: не отримати неможливо
-
Окупанти за добу 54 рази обстріляли Херсонщину: двоє людей загинули
-
Курс долара в Україні: аналітики дали прогноз до кінця тижня
-
"Треба все відбудовувати з нуля", — про долю харківського екопарку розповів його засновник
-
У США влаштували стрілянину в університеті: є загиблі
Деталі
Як зазначають у Генеральному штабі, кремль, аби мотивувати особовий склад, розповсюджує у підрозділах, що за штурм окупантам видаватимуть добові надбавки.
"У підрозділах противника розповсюджується агітація про добові грошові надбавки за участь у штурмових діях. До того ж анонсовано доплату кожному загарбнику за кілометр просування по українській землі", — йдеться у повідомленні.
Втім людей, однак не вистачає, і вище керівництво армії рф вирішило закликати до мобілізації навіть науковців. Така агітаційна робота вже стартувала у москві, зокрема, з персоналом науково-дослідного інституту "Полюс", який є провідним науковим центром росії в галузі лазерних технологій.
"Проведено роз’яснювальну роботу про соціальні гарантії та пільги мобілізованих осіб", — розповідають у Генштабі.
Нагадаємо, напередодні ми писали, що в окупаційній армії рф почастішали випадки, коли мобілізовані відмовляються йти в наступ.