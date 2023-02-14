Кремль агітує загарбників наступати за грошові надбавки, — Генштаб

Загарбники вже не хочуть воювати в Україні

Російські окупаційні війська деморалізовані та зовсім не хочуть воювати в Україні. Вище керівництво армії рф навіть обіцяє загарбникам гроші, аби ті брали участь у бойових діях.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Деталі

Як зазначають у Генеральному штабі, кремль, аби мотивувати особовий склад, розповсюджує у підрозділах, що за штурм окупантам видаватимуть добові надбавки.

"У підрозділах противника розповсюджується агітація про добові грошові надбавки за участь у штурмових діях. До того ж анонсовано доплату кожному загарбнику за кілометр просування по українській землі", — йдеться у повідомленні.

Втім людей, однак не вистачає, і вище керівництво армії рф вирішило закликати до мобілізації навіть науковців. Така агітаційна робота вже стартувала у москві, зокрема, з персоналом науково-дослідного інституту "Полюс", який є провідним науковим центром росії в галузі лазерних технологій.

"Проведено роз’яснювальну роботу про соціальні гарантії та пільги мобілізованих осіб", — розповідають у Генштабі.

Нагадаємо, напередодні ми писали, що в окупаційній армії рф почастішали випадки, коли мобілізовані відмовляються йти в наступ.