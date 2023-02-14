Кремль агитирует захватчиков наступать за денежные надбавки, — Генштаб

Захватчики уже не хотят воевать в Украине

Российские оккупационные войска деморализованы и совсем не хотят воевать в Украине. Высшее руководство армии рф даже обещает захватчикам деньги, чтобы те участвовали в боевых действиях.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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Как отмечают в Генеральном штабе, кремль, чтобы мотивировать личный состав, распространяет в подразделениях, которые по штурму оккупантам будут выдавать суточные надбавки.

"В подразделениях противника распространяется агитация о суточных денежных надбавках за участие в штурмовых действиях. К тому же анонсирована доплата каждому захватчику за километр продвижения по украинской земле", — говорится в сообщении.

Впрочем, людей, все равно не хватает, и высшее руководство армии рф решило призывать к мобилизации даже ученых. Такая агитационная работа уже стартовала в москве, в частности, с персоналом научно-исследовательского института "Полюс", ведущим научным центром россии в области лазерных технологий.

"Проведена разъяснительная работа о социальных гарантиях и льготах мобилизованных лиц", — рассказывают в Генштабе.

Напомним, накануне мы писали, что в оккупационной армии россии участились случаи, когда мобилизованные отказываются идти в наступление.