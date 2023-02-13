ЗСУ 14 разів атакували позиції противника – є успіхи

Збройні сили України

Збройні сили України продовжують завдавати ударів по об'єктах російських окупантів. Так, минулої доби, 12 лютого, було завдано 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

ЗСУ завдає ударів по окупантах

У повідомленні вказується, що підрозділи ракетних військ та артилерії вразили три райони зосередження живої сили та станцію РЕБ противника.

Варто уточнити, що у Києві презентували кінотрилогію "Військова розвідка України: на морі, у небі, на землі". Цикл із трьох документальних фільмів присвячено бойовим операціям за участю військовослужбовців ГУР МО у 2022 році.

У повідомленні йдеться, що про війну, документальні фільми та перемогу говорили Тарас Шевченко — заступник міністра культури та інформаційної політики України, Артем Шевченко — автор циклу, журналіст та військовослужбовець ЗСУ, Андрій Юсов — представник Головного управління розвідки Міноборони України.

Нагадаємо, що росіяни, ймовірно, готуються до чогось серйозного в лютому поточного року. Окупанти розповідають своїм родичам про ескалацію конфлікту.

Окупант розповів своїй дружині, що додому його не відпускають і відпустка можлива лише через пів року чи рік. При цьому, за його словами, російська влада зараз хоче набрати велику кількість військових, вона змушує всіх підписувати контракт.