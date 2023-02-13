ЗСУ 14 разів атакували позиції противника, є успіхи, — Генштаб
Збройні сили України продовжують завдавати ударів по об'єктах російських окупантів. Так, минулої доби, 12 лютого, було завдано 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.
Про це повідомляє Міністерство оборони України.
-
День святого Валентина 2023: любовний гороскоп для всіх знаків зодіаку
-
Винищують окупантів та кришать танки у потерті: підрозділ TERRA показали бойові будні під Бахмутом
-
Тривожні дзвіночки: п'ять ознак того, що вам варто негайно звернутися до психотерапевта
-
В Україні змінилися ціни на "стратегічні" продукти
-
У Києві завтра не відключатимуть світло, але є загроза для деяких районів, — YASNO
-
Дейнега натякнув про можливу нову посаду в Міноборони: ким може стати
-
У Берліні впіймали проросійського шпигуна, який прикидався жінкою
-
Ілон Маск може придбати "Манчестер Юнайтед": мільярдер вивчає рентабельність угоди
-
В Одесі народилося 113 малюків: хто святкує іменини цього тижня
-
У Києві знайшли змію у пральній машині: як вона туди потрапила — таємниця
ЗСУ завдає ударів по окупантах
У повідомленні вказується, що підрозділи ракетних військ та артилерії вразили три райони зосередження живої сили та станцію РЕБ противника.
Варто уточнити, що у Києві презентували кінотрилогію "Військова розвідка України: на морі, у небі, на землі". Цикл із трьох документальних фільмів присвячено бойовим операціям за участю військовослужбовців ГУР МО у 2022 році.
У повідомленні йдеться, що про війну, документальні фільми та перемогу говорили Тарас Шевченко — заступник міністра культури та інформаційної політики України, Артем Шевченко — автор циклу, журналіст та військовослужбовець ЗСУ, Андрій Юсов — представник Головного управління розвідки Міноборони України.
Нагадаємо, що росіяни, ймовірно, готуються до чогось серйозного в лютому поточного року. Окупанти розповідають своїм родичам про ескалацію конфлікту.
Окупант розповів своїй дружині, що додому його не відпускають і відпустка можлива лише через пів року чи рік. При цьому, за його словами, російська влада зараз хоче набрати велику кількість військових, вона змушує всіх підписувати контракт.