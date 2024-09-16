У Росії назвали провокацією запрошення ООН та Червоного Хреста на Курщину

Представники ООН. Ілюстративне фото: Мінреінтеграції

У Кремлі назвали провокацією запрошення Міжнародного Комітету Червоного Хреста та ООН у Курську область. Росія боїться, що міжнародні спостерігачі побачать реальну ситуацію там.

Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий у понеділок, 16 вересня, в X.

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"Реакція Кремля на пропозицію України долучити ООН та МКЧХ до гуманітарних зусиль у Курській області свідчить про зневагу Росії до власного народу та його гуманітарних потреб", — йдеться у повідомленні.

За словами Тихого, це також показує страх росіян перед тим, що міжнародні спостерігачі побачать реальну ситуацію.

Скриншот допису Тихого

Зазначимо, що раніше Україна закликала ООН та Червоний Хрест долучитися до гуманітарних заходів на території Курської області РФ. Натомість прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков назвав це провокацією.

"Ми розраховуємо на те, що подібні провокаційні заяви не будуть сприйматися адресатами. Це чистого роду провокація", — сказав він.