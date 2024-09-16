В России назвали провокацией приглашение ООН и Красного Креста на Курщину

Представители ООН. Иллюстративное фото: Минреинтеграции

В Кремле назвали провокацией приглашение Международного Комитета Красного Креста и ООН в Курскую область. Россия боится, что международные наблюдатели увидят реальную ситуацию за рубежом.

Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий в понедельник, 16 сентября, в X.

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"Реакция Кремля на предложение Украины приобщить ООН и МККК к гуманитарным усилиям в Курской области свидетельствует о пренебрежении России к собственному народу и его гуманитарным потребностям", — говорится в сообщении.

По словам Тихого, это тоже показывает страх россиян перед тем, что международные наблюдатели увидят реальную ситуацию.

Скриншот поста Тихого

Отметим, что ранее Украина призвала ООН и Красный Крест принять участие в гуманитарных мерах на территории Курской области РФ. В то же время пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал это провокацией.

"Мы рассчитываем на то, что подобные провокационные заявления не будут восприниматься адресатами. Это чистая провокация", — сказал он.