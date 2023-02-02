Росія може розпочати наступ на двох напрямках до роковин вторгнення, — Резніков

Росія не змінила планів щодо повного контролю над Україною

Україна потребує ще більше зброї від партнерів на фоні нових загроз зі сторони росії. Кремль готується до нового наступу вже до роковин вторгнення — 24 лютого.

Про це в ефірі французького телеканалу BFMTV заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

Новий наступ

Очільник Міноборони Олексій Резніков закликав країни НАТО надати Україні більше озброєння через високу ймовірність повторного наступу росії.

"Ми не можемо втрачати ініціативу… Думаємо, що, враховуючи те, що вони живуть символізмом, вони можуть щось спробувати 24 лютого", — сказав він в інтерв'ю французькому телеканалу.

За словами Резнікова, російські війська можуть спробувати наступ на двох напрямках — це може бути Донбас і південь України. Також голова оборонного відомства додав, що вже росія мобілізувала 500 тисяч осіб, що також може свідчити про плани кремля щодо наступу.

"Офіційно заявляли про 300 тисяч, але коли ми бачимо війська на кордонах, то, за нашими оцінками, це значно більше... Ми говоримо нашим партнерам, що ми теж повинні бути готові якнайшвидше. Тому потрібна зброя для стримування ворога, адже все на війні вирішує ініціатива", — заявив Резніков.

Нагадаємо, раніше в американському Інституті вивчення війни писали, що путін готує план прикордонних ударів по північно-східних областях України.

Крім того, днями генсек НАТО Єнс Столтенберг виступив із заявою, що кремль готується до нового наступу на Україну. Він додав, що росія нарощує свій арсенал завдяки підтримці інших авторитарних держав, таких як Іран та Північна Корея.