Столтенберг заявив, що росія готується до нового наступу

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг / Фото: REUTERS/Johanna Geron

НАТО бачить підготовку росії до нового наступу. Кремлівський диктатор володимир путін не змінив свої цілі щодо війни проти України.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час виступу в Інституті перспективних досліджень CHEY в Сеулі.

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"Сьогодні ніхто не може сказати, коли закінчиться війна. Але що ми знаємо точно, то це те, що ця агресивна війна, спровокована путіним. Він вирішив вторгнутися до іншої країни, суверенної демократичної держави в Європі і може покласти край війні вже сьогодні. Але проблема в тому, що ми не бачимо жодних ознак того, що він та влада в москві готуються до миру", — сказав Столтенберг.

За його словами, рф готується до нового наступу.

"Ми бачимо, що вони готуються до нового наступу, що вони мобілізують більше солдатів, понад 200 000 осіб, а можливо навіть більше. Що вони активно нарощують озброєння та боєприпаси", — зазначив генсек НАТО.

Він додав, що росія нарощує свій арсенал завдяки підтримці інших авторитарних держав, таких як Іран та Північна Корея.

"І найголовніше, ми не бачимо жодних ознак того, що президент путін змінив свою спільну мету цього вторгнення, яка полягає у тому, щоб контролювати сусіда, контролювати Україну. Отже, поки це так, ми маємо бути готовими до довгого шляху", — наголосив Столтенберг.

Він акцентував на важливості не допустити того, щоб путін переміг у війні, оскільки це буде трагедія не лише для українців, але й небезпечно для цивілізованого світу.

"Тому так важливо, щоби ми продовжували підтримувати Україну. Я вітаю підтримку з боку союзників НАТО, партнерів і Республіки Корея, і ми повинні бути готові", — сказав генсек.

За його словами, швидше за все, "ця війна на якомусь етапі закінчиться за столом переговорів".

"Але що ми знаємо точно, так це те, що те, що відбувається за цим столом, нерозривно пов'язане і повністю залежить від ситуації на полі бою. Тому, якщо ми справді хочемо, щоб Україна перемогла як суверенна, незалежна держава в Європі, нам треба підтримати її зараз. Поки путін вірить, що може перемогти на полі бою, він не сяде за стіл переговорів. Тож парадокс у тому, що насправді військова підтримка України — це найкращий спосіб домогтися мирного переговорного рішення у війні", — резюмував Столтенберг.

Нагадаємо, раніше ЗМІ писали, що путін планує новий наступ навесні та готовий до великих втрат.

Водночас в українській розвідці розповіли, чи буде новий наступ з боку росії.